El «Chory» Castro con casi 39 años: un «bolso» como él…

Gonzalo Chory Castro fue presentado este jueves como nuevo futbolista de Nacional con una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. “Eternamente agradecido al club. Va a ser mi tercer pasaje y cada vez que me fueron a buscar, me generó una ilusión enorme. Esta no fue la excepción, tenia mucha expectativa y nerviosismo”, destacó. Aseguró que está “agradecido por todo el esfuerzo que hicieron, tanto al Guti [Álvaro Gutiérrez, el entrenador], en su momento [José] Fuentes [expresidente] que fue el que empezó todo, a toda la directiva y a River, que también puso de su parte para que todo saliera”.. Sobre donde puede jugar con 38 años (en setiembre cumple 39) : “Los partidos te van llevando a manejar diferentes situaciones y ahí es cuando el técnico tiene que resolver donde puede utilizar al jugador. Últimamente jugué de mediapunta, por afuera o de doble cinco, con la experiencia me fui adaptando”.