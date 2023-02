El Centro Unión de Taximetristas de Salto denuncia falta de control a «taxis truchos» y lo atribuye a “compromisos políticos”

“Se ha formado una jungla dentro de la cual estamos trabajando”, sostienen

El integrante del Centro Unión de Taximetristas de Salto, Alberto Brizuela, explicó el malestar que existe por la falta de fiscalización de «taxis truchos» en la ciudad. Incluso hay taximetristas (no nucleados en esta Unión) que trabajan en paralelo, en el plano formal y en el informal. Respecto a los taxis autorizados y a los «truchos», dijo que «si nosotros somos u

nos 60, ellos son más de 200″ y que «falta voluntad» para actuar sobre el problema.

-Pongamos en claro cuál es puntualmente el problema que están denunciando…

Estamos teniendo el problema ya viejo y conocido, de autos particulares qué están haciendo el trabajo de nosotros, que trabajan como nosotros, o sea como taxis pero en realidad nos están robando el trabajo nuestro. Están complicando nuestra fuente laboral, esa es la realidad.

-¿Qué medidas han tomado ustedes?

El 5 de diciembre habíamos hecho una nota de denuncia dirigida al Director de Movilidad Urbana (de la Intendencia), Henry Albarenque, que es lo que correspondía, porque en una reunión con él nos había dicho que la única forma que podía controlar a esta gente es que nosotros hiciéramos una denuncia escrita y con el detalle de las matrículas…

-¿Las matrículas de los “truchos”?

Exactamente.

-¿Cómo siguió el tema?

Bueno, nosotros lo hicimos. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta ninguna, ni siquiera un llamado para hacer alguna reunión. No vemos fiscalización ninguna. Esas mismas matrículas que denunciamos vemos que día a día siguen trabajando como si nada. Entonces nos lleva a que ahora (sobre fines de la semana pasada) presentáramos otra nota donde incluimos otras chapas (matrículas) más. Se sumaron otras; en realidad, las que nosotros denunciamos creo que no llegan ni a la mitad de las que podemos ver que andan trabajando un fin de semana por ejemplo.

-¿De cuántos más o menos estamos hablando?

Para que tenga una idea, nosotros somos 60 taxis, para redondear un número, y ellos unos 200. Hay gente que está organizada desde hace años, que tiene sus autos, y aparte contrata otros vehículos y les paga la comisión para que trabajen para ellos. O sea que están bien organizados los muchachos, pero fiscalización no hay de ninguna parte…

-¿Y cobran menos que ustedes las tarifas?

Exactamente. Ellos pueden cobrar menos, lógicamente pueden hacerlo porque ellos, al no pagar ningún impuesto como pagamos nosotros, al no tener seguro, porque la mayoría de esos vehículos no debe de tener ni el mínimo seguro, porque hay que verlos como andan, algunos hasta sin luces, son lamentables más allá que alguno esté en buenas condiciones, pero decía, esta gente puede cobrar menos. Claro que hay algunos que cobran la misma tarifa que nosotros y algunos cobran más también, hay de todo.

-Le preguntaba porque hay mucha gente que opta por un taxi informal ya que le sale más barato…

Sí, perfecto, uno entiende que cada uno mira su bolsillo, pero yo le digo a esa persona: si a usted le llega a pasar algo, tiene un accidente como ha ocurrido y no ha salido a la luz, ¿a quién le reclama?, ¿qué seguro lo va a cubrir? Porque el taxi cuenta con un seguro que cubre al pasajero, es el único que cuenta con eso porque es el vehículo autorizado para transportar pasajeros y cobrar por el servicio prestado. En cambio el que se sube a alguno de esos otros autos, no tiene garantía ninguna.

-¿Son conscientes que la gente se queja de los precios?

Sí, lamentablemente todos los días tenemos un balde de tierra encima por ese tema. Acá hay una tarifa formal que viene fijada del Ministerio de Economía y Finanzas, viene a la Intendencia, el Intendente la puede homologar o no, en general siempre se ha hecho, no ha habido ningún problema, y se debe respetar. Acá somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace.

-Pero hay taxistas que no respetan…

Hay gente que no. Nosotros como Centro Unión de Taximetristas tenemos el compromiso de cumplir, dentro del grupo de nosotros, y si bien somos un grupo representativo, no estamos todos los taxistas, ese es el problema.

-¿Por qué no han logrado que estén todos nucleados allí?

Por razones obvias, porque hay gente que tira solo para su chacrita. Se ha formado una jungla dentro de la cual estamos trabajando… Dentro del rubro tenemos gente que tira para atrás, más los autos informales o taxis ilegales, más la Intendencia que no sale a fiscalizar cuando es tarea de ellos controlar esto, no solo a los taxis formales sino a esta gente que trabaja en la informalidad. Hay un decreto que reglamenta las normativas del taxis, donde en sus artículos 2 y 42 literalmente dicen cuáles son los vehículos autorizados para transportar gente y cobrar esa remuneración, eso está registrado.

-¿Qué se le puede decir a la gente que se queja de los precios?

Cuando la gente se queje de los precios que le cobran, lo que le decimos es que si ven que está fuera de lugar, hagan la denuncia. Pero cuando salgan a las redes sociales no digan que son “los taxistas”, no generalicen, no nos metan a todos dentro de la misma bolsa. Si usted va a hacer una denuncia por las redes sociales, diga el lugar, de dónde salió y hasta dónde fue, tiene además que exigir que se le prenda el reloj, que nosotros le decimos reloj pero en realidad es el taxímetro, que marca las fichas o el dinero que se le va a cobrar cuando llegue a destino, y que diga la matrícula. Porque los taxis estamos identificados, tenemos una matrícula, en los laterales, donde está la franja naranja está la matrícula. Entonces usted identifique qué taxi fue, no generalice, porque nosotros tampoco estamos dispuestos a que nos ensucien a todos, estamos cansados, como le digo, que se nos tire todos los días un balde de tierra encima, y eso lo que hace es generar un descreimiento en la población y a nosotros nos perjudica notoriamente. Pero además que denuncie donde corresponde, usted haga la denuncia en la seccional policial, cualquier seccional le tiene que tomar la denuncia, y después con esa denuncia vaya a Tránsito y haga el seguimiento de la denuncia, no se quede, porque es un derecho suyo.

-Hay quienes dicen que la Intendencia evita las fiscalizaciones porque eso repercutiría políticamente, perdería votos, ¿se entiende?

Exactamente; bueno, vamos a ese tema. Nosotros sabemos que en el primer gobierno de Andrés Lima dijeron que no iban a hacer nada contra esta gente porque tenían un compromiso político, obviamente que en este segundo período ese compromiso creció, porque ellos crecieron. Y al no salir a controlar, al no haber fiscalización, nos demuestran que esta gente (los taxistas informales) es parte de la campaña política, son los que mueven a los simpatizantes políticos de ellos, y lo que no hay entonces es voluntad.

-¿Es fácil “agarrar” a estos autos informales? Porque también alguien puede decir: yo simplemente estoy trasladando a un conocido, como un favor…

Es lo que se ha dicho. Si bien no es fácil controlar, seguimos pensando que es falta de voluntad, porque en cada operativo lo hemos escuchado al Director de Tránsito siempre con las mismas excusas, que no tienen los medios y que no son policías para andar persiguiendo a esta gente. Es la respuesta que nos dan. Pero nosotros les decimos: si tienen identificados los autos, se hace un operativo, como los que se hacen los fines de semana, y se dedican un momento a perseguir a esta gente, con la Policía, porque tienen que salir con la Policía de respaldo, y los van a ir agarrando. Queriendo se hace, no hay voluntad. La Policía también tiene Investigaciones, y es más, muchos de estos taxis truchos se publicitan en las redes sociales, ¿y entonces? Seguimos a la espera de una resolución.