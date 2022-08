El Censo 2023 será «un operativo gigantesco», dijo en Salto el Director del Instituto Nacional de Estadística

Quedó conformada la Comisión Departamental de apoyo

En la jornada de ayer estuvo en nuestra ciudad el Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Dr. Diego Aboal, para dejar conformada la Comisión Departamental que trabajará en el censo poblacional del año próximo. En diálogo con EL PUEBLO, explicó Aboal que el censo se realizará entre abril y mayo de 2023 y que significará «el despliegue más importante que tiene el país en tiempos de paz, es decir, sólo comparable a lo que sería el despliegue sí estuviéramos un conflicto armado». Informó además que trabajarán al menos unos 5.000 o 6.000 censistas (se realizará un llamado próximamente para interesados en la tarea), y el trabajo implicará un costo de unos 15 millones de dólares. «Se invierte este dinero ahora, pero el país puede ahorrarse despúes mucho dinero si, a partir de los datos obtenidos, se toman decisiones acertadas», reflexionó.

En cuanto a la Comisión Departamental que se constituyó en Salto, dijo que estará integrada por Intendencia, Policía, Bomberos, Ejército, Mides y Cecoed, instituciones que a su vez pueden hacer partícipes a otras, si así lo consideran necesario.

El relevamiento se hará primero mediante planillas vía web, y para quienes no las completen se dispondrá de censistas que llegarán a los hogares para recoger la informaión en tablets de 8 pulgadas, tras una entrevista de 20 o 25 minutos.

Aquí lo medular del diálogo mantenido con Diego Aboal:

-Ustedes vienen destacando la gran dimensión que tendrá este trabajo, ¿verdad?

Sí, gente desplegada, movilidad, vehículos… la verdad que es un operativo gigantesco.

De hecho el INE por algunos meses se convierte en una de la mayores empresas públicas.

Si bien todavía no tenemos el número definitivo de cuántos censistas necesitaremos, seguramente tendremos un piso de unos 5.000 o 6.000 censistas.

-¿Cómo será la modalidad para recoger los datos?

El censo va a tener dos estrategias para tomar la información.

Una de ellas es la posibilidad de autollenar un formulario web, la familia puede llenar un censo digital.

Y aquellos que no quieran llenarlo de esa forma, que es a través de una página web a la que se puede acceder desde cualquier dispositivos electrónico, ahí sí los censistas van a salir a los hogares a estrevistar y pedir la información. Entonces, de cuán exitosos seamos con la primera estrategia, dependerá de cuánta gente necesitaremos luego que salga al terreno.

-¿Qué se le va a preguntar a la gente?

Básicamente se indaga sobre elementos vinculados a la vivienda, al confort del hogar y a las personas. Por ejemplo si la vivienda tiene techo liviano o no, si tiene piso de tierra o no, de qué materiales está construida, si tiene saneamiento, conexión a agua potable, si tiene conexión a electricidad, etc.

Después, en cuanto al confort, qué tipo de electrodomésticos utiliza… Y en cuanto a las personas, variables como sexo, edad, nivel de educación, si está ocupado o no, o sea elementos vinculados a lo laboral, algunos vinculados a discapacidad, a migración… La migración es un fenómeno nuevo y este censo va a permitir tener una imagen más nítida de eso.

Esta información genera después una imagen muy nítida a nivel de cada manzana.

-¿Datos por manzana?

Sí. No hay ningún operativo a nivel de estadística que permita hacer eso. Nosotros hacemos encuestas todos los meses para generar indicadores de mercado de trabajo por ejemplo, pero ninguno permite saber lo que ocurre a nivel de una manzana. Este censo sí lo va a permitir. Vamos a saber por ejemplo cuántos hombres y cuántas mujeres viven en una manzana, la edad promedio de esas personas, qué nivel de educación tienen, las condiciones de las viviendas de esa manzana…

-¿Qué utilidad se le da luego a esa información?

Eso después sirve para la política pública. Si bien es importante saber cuántos somos y si bien creemos que la población no ha crecido demasiado en Uruguay, ya lo veremos el año que viene, hay fenómenos de migración interna; seguramente han crecido las zonas costeras del país, seguramente algunos pueblos han perdido población, seguramente se ha despoblado más la campaña… Pero todo eso lo veremos exactamente con el censo.

O sea, nos permite saber cuantos somos pero además cómo vivimos. Entonces son datos muy importantes para la política pública a nivel nacional y a nivel local. Hace unos días me decían: ¿Para que vamos a gastar 15 millones de dólares en un censo? Bueno, porque después, nos podemos ahorrar mucho dinero apuntando bien con las políticas públicas…

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo abriendo una escuela en un lugar donde realmente se necesita y no donde no se precisa, o una policlinica en un barrio que realmente creció y no en uno que tal vez no lo necesitaba. Por ejemplo dónde abrir un centro Caif.

Nosotros venimos de Soriano, donde el Intendente nos decía que estaban viendo dónde abrir un Caif, que estaban trabajando con el Inau pero no tenían una idea muy precisa de dónde hacerlo… Es decir, esto ayuda a tomar decisiones acertadas y por lo tanto a utilizar los recursos públicos de una forma más eficiente.