El “Ceibo” floreció en los penales para ser Campeón Salteño. 

Divisional “A”: Ceibal 1 (4) – Universitario 1 (3).

Ceibal se consagró campeón Salteño 2022 anoche tras vencer en la tanda de penales a Universitario, el partido terminó igualado a 1, el alargue siguió incambiado y en los penales fue más efectivo Ceibal ganando por 4 a 3.

EL PARTIDO

El primer tiempo fue intenso, ya a los 7’ se puso en ganancia Ceibal, que había tomado la iniciativa en los primeros minutos de juego.

El gol fue convertido por Fabio Rondan de cabeza tras un buen centro de Andrés Rondan que desbordó bien por su banda para habilitar de buena forma a Fabio que ganó la posición y frentazo mediante puso arriba a su equipo.

Un potente remate de Braian Rodríguez sobre los 29’ de partido exigió la respuesta del golero Nicolás Sánchez que respondió bien quedándose con la pelota. Sobre el final de la primera mitad estuvo parado varios minutos el juego luego de que el jugador Enzo Suarez sufriera un corte en su cara tras una jugada previa con Valentín Fornaroli.

Llegó la reacción de Universitario en los descuentos (fueron 9 minutos los adicionados por el árbitro Samit), primero fue Jonathan Jorge que de media vuelta exigió al golero Fleitas que tapó bien. Luego un fuerte remate esquinado de Fornaroli llevó a una buena intervención del golero ceibaleño.

En el complemento los dos salieron con mucho ímpetu, Universitario obligado a jugar rápido pero con muchas imprecisiones a la hora de hacerle llegar la pelota a George Dos Santos. Hubo una jugada capital que no fue pitada por el árbitro Samit para Ceibal, lo derribaron en el área a Braian Rodríguez, claro penal que no fue sancionado por Samit.

Emilio Silva buscó con las variantes darle más juego ofensivo a su equipo, con Piriz y Dos Santos como referentes arriba, con el ingreso de Tavarez buscó darle velocidad por su zona, todo en pos de mejorar el juego ofensivo.

Llegó la roja de Bentin a los 38’ quedando con 10 hombres en cancha el rojo de calle Brasil. Pero a los 40’ George Dos Santos empató el partido tras una mala salida previa del golero Fleitas, Gómez Barrientos le puso la pelota en la cabeza al goleador de Universitario que empardó las acciones.

EL ALARGUE

Estuvo más cerca Ceibal en el primer alargue, lo tuvo Fabio Rondan con un remate que se fue apenas afuera, Universitario estuvo lejos del arco.

En el segundo chico del alargue lo tuvo Sagradini con un remate de media distancia bien tapado por el golero Sánchez. En tanto que Universitario tuvo su chance con una pelota quieta de Martin Silva, se fue rozando el horizontal.

LOS PENALES 4 A 3 PARA EL CEIBO.

La tanda de penales lo tuvo al golero Jorge Fleitas como héroe, dos atajadas claves para que Ceibal fuese el campeón, la primera ante Marcelo Menoni y la segunda ante Dan Araujo. El golero de Universitario Nicolás Sánchez contuvo un penal pero no alcanzo.

ASI PASO

Campo de juego: Ernesto Dickinson.

Árbitro: Sebastián Samit (Regular).

Asistentes: Ricardo González – Rolando López.

Cuarto árbitro: Robert Aguirre/Quinto árbitro: José de los Santos.

CEIBAL 1 (4): Jorge Fleitas, Mauricio Amaro, Palo Malinovsky, Franco González, Enzo Suarez, Andrés Rondan, Facundo Moreira, Sebastián Menoni, Agustín Suarez, Fabio Rondan, Braian Rodríguez.

También jugaron: Ezequiel Martínez, Charly Cabrera, Franco Rivero, Hugo Rodríguez, Ángelo Sagradini.

DT. José García.

UNIVERSITARIO 1 (3): Nicolás Sánchez, Elías Andaluz, Ángel Maidana, Octavio Pintos, Facundo Gómez Barrientos, Martin Silva, Marcelo Menoni, Jonathan Jorge, Valentín Fornaroli, Joaquín Jacques, George Dos Santos.

También jugaron: Alexander Piriz, Matías Bentin, Gabriel Tavarez, Dan Araujo, Facundo Correa.

DT: Emilio Silva.

Goles: 1T 7’ Fabio Rondan (C), 2T 40’ George Dos Santos (U).

Expulsado: 2T 38’ Matías Bentin (U).

Penales: Pablo Malinovsky (C) Gol, Martín Silva (U) Gol, Charly Cabrera (C) Gol, Alexander Piriz (U) Gol, Ángelo Sagradini (C) Erró, Jonathan Jorge (U) Erró, Braian Rodríguez (C) Atajó Sánchez, Octavio Pintos (U) Gol, Sebastián Menoni (C) Gol, Marcelo Menoni (U) Atajó Fleitas, Franco González (C) Gol, Dan Araujo (U) Atajó Fleitas.

Mejor jugador de la cancha: Fabio Rondan/Jorge Fleitas.

Mejor jugador de Universitario: Martín Silva.