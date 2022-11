El caso Robert Rodríguez y el virus de las lesiones

La toma gráfica de Luis Ignacio «Tony» Suetta es testimonial y sintetiza el tiempo adverso de ROBERT RODRIGUEZ, minutos antes de iniciarse el partido entre Salto Nuevo y Universitario en campo de juego del Merazzi. El jugador albiverde desarrollaba la secuencia previa al partido, hasta que el dolor agudo surgió. Un dolor en zona al margen de la lesión pasada, «por eso me preocupé».

Tras ello, la variante resultó inevitable y sobre la marcha misma, se debió apelar a la modificación, desde el momento que iría a ser titular. Concreto es que en la tarde de la víspera el traslado estaba previsto: en Concordia para acentuar el estudio básico y determinar el grado de la lesión reportada.

Habrá que aguardar un compás de espera en ese caso. De lo que no hay dudas es que las complicaciones físicas no le han faltado a Robert Rodríguez, por lo que sus ausencias han sido puntuales. Para Salto Nuevo llegan tres partidos claves, a los efectos de apostar al objetivo entre ceja y ceja: ser uno más en el lote de equipos que serán protagonistas en los play off, para determinar tres que avanzarán a la liguilla, junto al ganador del Acumulado.

En Salto Nuevo, la interrogante está abierta: ¿con o sin Robert Rodríguez?