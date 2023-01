El caso de Juan Ramón Dávila. «Eso de jugarse por el club que quiere»

‘Aunque él no lo diga, sabe que si algún día se va como alguna vez se fue, el club se hunde en varios aspectos». Es una de las tantas confesiones públicas, que giraron en torno a JUAN RAMÓN DÁVILA.

Ocurre que EL PUEBLO sacó a flote el caso del DT de Albion, que lo dirigirá este año por décima tercera vez.

Luis Dornelles, Nicolás Machado, Pablo Cincunegui, Fabio Cavalheiro, Matías Silgoria, Mariana Valdez, Katalina Fernández y Francisco Víctoir Carballo, coincidieron en eso del «tipazo que es Juan; eso de jugarse por el club que quiere; muy sencillo y muy capaz; se desvive por su club».

No hace tanto tiempo, hubo quien tras una sesión en la Liga Salteña de Fútbol e invocando a Juan Ramón Dávila, no ocultó el pensamiento: «es de los deportistas más queridos y de los seres humanos más respetados en el ambiente del fútbol». (No hace falta decir nada más»).