El caso de Ángel «Tito» Pereira «Seguirá con nosotros,jugando o no jugando»

La Cédula de Identidad no miente y Ángel Gabriel Pereira en Nacional, no lo oculta. Sucede que pasó los 40 años, pero el «Tito» en el caso de los tricolores, va mucho más allá de esa condición de jugador. Aunque en el 2021 fue uno más en el plantel y hasta gol no le faltó.

El futuro del artiguense es parte de la duda. Si integrará el núcleo que volverá a ser orientado por Ramón Romero, o caso contrario, continuará siendo uno más en el esquema del fútbol juvenil, donde su orientación técnica no falta. El directivo de Nacional (de primera línea) reflejó el hecho en EL PUEBLO. «El «Tito» Pereira seguirá con nosotros, jugando o no jugando, por una razón básica: es de los que suma siempre. Cuando un deportista es querido y valorado en el club donde está, solo queda el objetivo de retenerlo».Si del plantel superior de Nacional se trata, de cara al Campeonato Salteño que se iniciará en agosto, ninguna señal aún: todo a «fojas cero». Aunque una chance es real: que más de una baja se concrete en relación a la temporada pasada, donde Nacional no clasificó para la liguilla y quedó en posición inestable si de descenso se trata.

