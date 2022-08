El cangrejo debajo de la piedra

La situación que existe en estos momentos con Argentina, adonde en los últimos meses se ha trasladado más del 10 por ciento de la población uruguaya, atraída por lo que entiende son los bajos precios de la mercadería argentina para los compatriotas, es particular.

Esto esconde en realidad un antiguo tema de todos los pueblos fronterizos.

No creemos que haya nadie que prefiera comprar en el vecino país cuando los precios son muy similares.

En cambio cuando se registran estos desniveles se producen determinadas “estampidas”.

Tampoco creemos que en un país de más de 40 millones de habitantes, (10 ó 15 veces superior al Uruguay), las compras o el consumo de 300 o 400 mil uruguayos “le mueva la aguja”.

En el fondo esta es la reafirmación de que los uruguayos tenemos sueldos insuficientes en su mayoría y en estas ocasione procuramos hacerlos rendir más.

Pero sin desconocer esta realidad, sacar esta conclusión sería demasiado infantil, porque no sólo viajan a la vecina orilla quienes se interesan por comprar más barato para el hogar, sino quienes tienen altos sueldos y quienes traen grandes volúmenes para la venta.

La apuesta a la concientización de los compatriotas, a quienes se les ha exhortado a consumir en el país, como forma de mantener e impulsar la actividad interna, cae en saco roto, si no se procura atender la verdadera situación de fondo.

Cuando tomamos conocimiento de que los intendentes de Artigas, Salto y Río Negro procuran logran una contemplación especial en el precio de la mercadería que permita a los comerciantes de la zona competir en similares condiciones con los precios que rigen en las ciudades limítrofes, nos preguntamos ¿es posible?, ¿o sólo se tratará de impedir que viaje el trabajador o la clase media? ¿no así los grandes consumidores que seguirían viajando y beneficiándose?.

Pueden adoptarse una serie de medidas destinadas a impedir que los uruguayos se trasladen al exterior, pero para nosotros no es un buen camino, porque siempre sonará a represalia y no nos olvidemos que como país chico que somos no podemos menos que esperar el turismo regional, sin trabas para desempeñarnos aceptablemente.

En una palabra, son tiempos en que inexorablemente los uruguayos salen afuera, no solo a vacacionar, sino a echar nafta, a comer y traerse mercadería para consumir.

Es la ley del mercado y si nada hemos aprendido es cuestión de nosotros, no de ellos.

A.R.D.