Padre Julio Fernández Techera, Rector de la Universidad Católica

Recientemente estuvo en nuestra ciudad el Padre Dr. Julio Fernández Techera, Rector de la Universidad Católica del Uruguay, quien visitó el Campus Salto con una amplia agenda de trabajo que incluyó la firma de un convenio con el Colegio Salesiano.

– ¿Cuál es el motivo de su presencia en Salto?

– No es una visita especial sino que es lo que hago normalmente dos o tres veces al año, y ahora hacía casi cuatro meses que no venía, así que aproveché para venir a reunirme con los directores de las carreras, después me reúno con los delegados. También firmamos un convenio con el Colegio Salesiano, y también para estar atento a cómo va el Campus de Salto.

– ¿Y cómo lo está viendo?

– Lo vemos bien porque este año creció en estudiantes, porque estamos ofreciendo dos carreras nuevas, porque se va afianzando el modelo semi presencial que solo utilizamos en Salto, y ya con estos son cuatro carreras que tenemos semi presenciales, todas ellas están funcionando teniendo buena respuesta, así que estamos contentos.

– ¿Siguen apostando a la descentralización del conocimiento?

– Para nosotros es muy importante la presencia en el interior desde que surgió la universidad hace 38 años. Son realidades muy distintas la de Salto y la de Punta del Este. Salto tiene la competencia de Argentina que está a tiro de piedra y que los costos son mucho más bajos. A su vez la lejanía de Montevideo cuando necesita profesores que lo hace más difícil. Punta del Este para empezar es una ciudad, junto a Maldonado, que están creciendo enormemente, y en segundo lugar está muy cerca de Montevideo. Pero como decía antes, el modelo de los cursos semi presenciales ha hecho que Salto sea un Campus abierto a todo el interior, porque de hecho, aquí tienen estudiantes de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Artigas, y por supuesto que de Salto. El Campus de Salto presta un servicio muy significativo al conjunto del país.

– ¿Se mantienen las pasantías con empresas del medio y los intercambios con otros países?

– Nosotros como universidad hemos hecho un cambio de modelo muy fuerte en los últimos años en los tres Campus, con carreras mucho más flexibles, donde los estudiantes tienen un mínimo de 20% de cursos electivos, donde pueden tomar de otras carreras, donde además pueden hacer lo que llamamos Minors, si toman seis cursos de un área determinada tienen un certificado propio, que es algo que estamos desarrollando, empezamos hace dos años. Entonces este modelo de flexibilidad que por ejemplo, todos los directores de las carreras estén juntos y piensen juntos para hacer cosas con común, en Uruguay es algo nuevo y que ya se está afianzando fuertemente en nuestra universidad. Pero a su vez, también es la colaboración entre los distintos Campus, hay algunos cursos que se brindan online y que pueden recibir los estudiantes.

El tema del intercambio con universidades extranjeras, que es algo en lo que queremos crecer particularmente porque creemos en el valor de la experiencia internacional, por lo que quisiéramos convencer a más estudiantes. El problema que tenemos es que la mayoría quiere ir o a Estados Unidos o a Europa, lo que tiene un costo muy importante, y nosotros les decimos que una experiencia universitaria en Buenos Aires de un semestre es espectacular, o en Córdoba o en Porto Alegre o en Santiago de Chile o en Río de Janeiro, y que sería muchísimo más barato. Pero bueno, hay un trabajo de convencimiento para que más y más estudiantes se vayan animando a viajar, porque también estamos recibiendo cada vez más estudiantes, lo que significa que tenemos que enviar a más gente para afuera.

– La última palabra es suya…

– La aprovecharía para reforzar esto del nuevo modelo que se está afianzando y que significa un cambio de mentalidad. Hoy las profesiones no se caracterizan por los contenidos que se brindan sino por las competencias que las personas desarrollan como profesionales, eso pasa porque los contenidos cambian permanentemente. Vamos a una velocidad de cambios enorme, mientras que las competencias pasan por tener la capacidad de aprender, de innovar, de ser creativos para resolver problemas, de tener pensamiento crítico y obviamente las competencias propias de cada una de las disciplinas.

Hemos apostado muy fuertemente a ese modelo, estamos convencidos que los profesionales que estamos sacando hoy salen mucho mejor preparados para este Siglo XXI que los que sacábamos hace cinco o diez años. Hay que cambiar un país tan conservador como el nuestro, cambiar mentalidades, para eso hay que convencerse, y luego, apostar a nuevas profesiones como por ejemplo la que abrimos aquí, “Datos & Negocios”, porque hoy el mundo de los datos es algo que tenemos que entender que es transversal. No es un tema de ingenieros o de informáticos, es un tema que necesita un enfermero, un médico, un arquitecto, un profesor, cualquier persona que trabaja, necesita saber manejar, y el mundo de los negocios particularmente, tiene que saberse manejar.