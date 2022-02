El calor y sus anexos castigan la región por igual en horticultura de hojas

Argentina con su variedad de climas no se escapo de la contingencia de la

Niña; y padece las consecuencias como nosotros del excesivo calor de este mes; ahora con menos intensidad, a partir de insuficientes lluvias.

Esta semana el informe semanal de nuestro mercado central nos informa de la disparada de precios de las hortalizas de hoja y su pobre calidad. Los matutinos de la capital se hicieron eco tomando como insignia la lechuga, que llego al público en la calle a razón de los $ 100 la unidad, e informaban de la situación desde la chacra. ¨Desgracia de muchos es consuelo de tontos¨, pero vemos que nuestros vecinos, los argentinos también viven situaciones similares.

A ese respecto también esta semana los matutinos bonaerenses, relataban algo similar a nuestro medio, ya que allá generalmente las corridas de precios siempre son mas groseras que aquí. Hace unos días el diario La Nación de Buenos Aires en su suplemento Campo esto publicaba.

Por estos motivos la lechuga pasó a costar $500

El precio de la verdura de hoja llegó a los $500 en las verdulerías. Cayó la producción en medio de la ola de calor y cortes de energía que afectaron el riego. En un mes se estima que se normalizaría su valor al consumidor

Señalan que la ola de calor extremo de las últimas semanas y los constantes cortes de energía para el riego que provocaron una merma en la producción son las causas del incremento del precio.

Luego de que la semana pasada el precio del kilo del tomate se convirtiera en precio récord, casi como un kilo de carne, alcanzando los$500 en las verdulerías, ahora se sumó a esa movida su compañera inseparable de la clásica ensalada: la lechuga, que en los últimos días también alcanzó ese mismo valor. La razón es simple: las altas temperaturas y los frecuentes cortes de energía para el

riego de días pasados hicieron que, al igual que el resto de las verduras de hojas, se quemara gran parte de la producción. Con más de 44º que hicieron, estiman que entre un 20% y 30% de la producción de las verduras de hoja en el cordón frutihortícola de Mar del Plata se perdió.

En este contexto, si se normalizan las temperaturas y desaparecen los cortes de electricidad, en 30 días aproximadamente los precios se podrían volver a acomodar: ese el tiempo de crecimiento que necesita una planta, por ejemplo de lechuga, desde que se coloca el plantín en la tierra y se cosecha.

En Mar del Plata, el cajón de lechuga en el campo se pagó alrdedor de los $600, mientras que esta semana en el cordón hortícola platense se pagó hasta $1800 el cajón. Vale recordar que muchas de las producciones hortícolas son estacionales, por lo que se siembran invernaderos y que si la temperatura en el exterior es de 42º, dentro del invernadero puede alcanzar los 55º.

En diálogo con Ricardo Velimirovich, productor y

presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón, indicó que la realidad es que, sumado a la ola de calor, los cortes en algunas regiones de las 11 mil hectáreas que representa todo el cordón frutihortícola marplatense, hizo que muchos productores no pudieran regar.

«Siempre se le echa la culpa al productor pero es el único que pierde siempre, porque cuando hay mucha producción en la chacra le pagan poco y, cuando no hay producción como ahora, si bien se paga más, detrás de ese valor hay mucha pérdida de producción, donde hay que volver a plantar. Eso representa más costos para los horticultores. La semana pasada el kilo de lechuga se pagaba en el campo $20 y no se recuperaban ni los gastos de inversión», señaló.

«Algunos productores pudieron regar los lotes y salvaron parte de la producción pero otros

perdieron todo. Por eso es que se siembran distintas variedades para diversificar el riesgo y poder seguir en la actividad. De otro modo habría muchos productores quebrados y fundidos, añadió.

Otra de las dificultades que tuvieron, contó el pro-ductor, fue que si bien ayer ha llovido, el agua que cayó lo hizo en poco tiempo: »Eso hizo que en vez de hidratar la tierra como sería una lluvia pausada, arrastró y seguramente mucho de los nuevos plantines habrá que resembrarlos».

Mercado.

Precios Mayoristas del Mercado Modelo

(DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Jueves 3 de Febrero del 2022:

La operativa trans-currió de manera ágil, aunque algunos informantes calificados mencionaron que esperaban un mayor movimiento de compradores. El anuncio de precipitaciones para los próximos días, incluyendo el fin de semana, podría ocasionar un enlentecimiento en la colocación de mercadería pese a que estamos a comienzo de mes. Descendieron los valores de uva, higo, durazno, zucchini y boniato Arapey/Cuarí. Se registraron aumentos en los precios de referencia de acelga, coliflor, espinaca, lechuga Crespa, nabo, perejil, rúcula, calabacín, morrón Amarillo y Rojo, tomate Cherry y Redondo y papa Blanca de calidad superior

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo. Semana del 29 de Enero al 4 de Febrero del 2022

Baja oferta de hortalizas de hoja, brote e inflorescencia Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia:

este grupo de hortalizas se vio realmente perjudicado tras pasar de un periodo de déficit hídrico con eventos de temperaturas extremas elevadas, a varios días con abundantes precipitaciones y alta humedad relativa. La mayoría de los cultivos fue quemado por el sol y luego se formaron heridas en las hojas y raíces lo que – junto a la humedad – generó un ambiente propicio para la proliferación de hongos generando pérdidas de rendimiento y calidad. Esto llevó a que en estos días, debido a la menor oferta causada por lo ante-riormente mencionado, se generaran problemas de calidad y predominancia de calibre pequeños, y precios con notorios incrementos. Coliflor y espinaca fueron de

las hortalizas que más se vieron perjudicadas por su susceptibilidad a estas condiciones ambientales, y sus precios aumentaron 50%, tornándose escasas en la oferta.

En lechuga, acelga, brócoli y repollo los problemas son principal-mente de calibres, al cose-charse antes de que alcancen tamaños mayores, buscando evitar problemas sanitarios y alentado por la merma en la oferta y aumento de precios. Para el caso de apio, perejil, puerro y remolacha las compli-caciones principal-mente se dan porque se lavan y queda agua acumulada en el centro del atado, apareciendo luego problemas de proliferación de podre-dumbres dada la conjunción de esa humedad y las temperaturas registradas.

Emilio Gancedo