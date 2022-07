El BCU preocupado por endeudamiento encara líneas de trabajo

Sesionó en Salto

En las últimas horas las autoridades del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), arribaron al departamento para mantener una agenda de reuniones con el gobierno departamental y representantes del sector financiero y empresarial, al tiempo que inaugurar la muestra plástica «Premios Figari 25×25» y sesionar por primera vez en nuestra ciudad.

La visita fue encabezada por el presidente del directorio, Diego Labat, el vicepresidente Washington Ribeiro y el director Ignacio Berti.

Como resumen de la reunión, el presidente del directorio, Diego Labat dijo que se llevan deberes y temas para estudiar en profundidad, sobre todo los planteados por el Centro Comercial e Industrial de Salto en relación a los aranceles de las tarjetas.

APORTES A PROYECTOS DE LEY EN PARLAMENTO

Fue consultado sobre el tema endeudamiento que viene siendo planteado sobre todo por el Senador Guido Manini Ríos. En este sentido informó que hay varios proyectos de ley en el Parlamento a la vez que desde el organismo se vienen realizando campañas de concientización a la población sobre los riesgos que significa endeudarse.

«El endeudamiento es una preocupación que tiene el banco, entre las atribuciones y las funciones que nos da la carta orgánica está esa preocupación por el mercado de crédito.

Claramente hay una cantidad muy importante de deudores con morosidad y eso es una preocupación y ahí hemos encarado distintas líneas de trabajo.

La primera y más relevante es lo que se viene haciendo en materia parlamentaria.

Ya hemos ido en más de una oportunidad al Parlamento , allí se están manejando algunos proyectos de ley para corregir algunas de estas dificultades que tiene este mercado. Hemos tenido diálogo y hemos aportado ideas y conceptos a los distintos proyectos de ley que se han presentado y yo creo que es cuestión de unos meses pero va a terminar saliendo un proyecto que debería mejorar la situación.»

ESTUDIOS SOBRE SITUACION DE DEUDORES

Hay otra línea de trabajo del BCU sobre endeudamiento que analiza la situación de los deudores grado 5, resultados que estarían para la próxima semana según Labat.

«Además de eso estamos haciendo unos estudios en particular que esperemos den la luz la próxima semana sobre esos más de 600 mil uruguayos en categoría 5 que es la peor.

Queremos entender más porque algunas de esas personas que tienen esa categoría igual siguen operando en el sistema entonces con esos estudios queremos conocer mejor la situación que no es para todos igual.»

EDUCACION FINANCIERA PARA LA POBLACION

«Una tercer línea de trabajo es dar mayor información, lo que se llama la central de riesgo del banco, que es información que se da al público y tenemos un proyecto para hacerle mejoras a esa información para que sea más amigable para el público y que conozca mejor esa información para que sea consciente de las consecuencias que tiene el pagar o no pagar, las consecuencias de sacar créditos cuando no tiene después las condiciones para pagar.

A eso lo hemos acompañado con una campaña publicitaria por las redes sociales, una campaña educativa que ha tenido mucho éxito, ha generado muchas visitas a raíz de esos mensajes que hemos trasmitido en la línea de tratar de que la gente sea consciente de lo que implica la categoría que le dan las instituciones financieras, lo que implica el comportamiento, ser consciente de los datos que uno tiene que mirar, no solo mirar la cuota si la puedo pagar o no. Debemos ser consientes de todo lo honeroso que puede llegar a ser un crédito.

Buena parte del juego termina estando en la educación financiera».

En relación a los intereses del mercado financiero Labat sostuvo que «c cuando hay casos de usura nosotros actuamos y hemos sancionado a instituciones. Lo que puede pasar y pasa, es que hay tasas que son altas pero que igual están dentro de la tasa permitida que hoy es el 55% por encima de la tasa media. Esa tasa media la calcula todos los meses el BCU para distintos segmentos y eso está en nuestra página web. Cuando entendemos o tenemos alguna denuncia actuamos y sancionamos.»