¡El baile «indio»….!

El nuevo aniversario del Club Atlético Chaná. Del sábado 25 de marzo, para que llegue el domingo 26. En la sede, velada a cuenta de la familia rojiora. Evocaciones que fueron y vinieron. Rescates de los presidentes de la historia, de los deportes que Chaná cultivó y jugadores que aportaron su cuota inmortal.

Cuando se habló de fútbol en esa noche, Darío «Daro» Sagnol, fue de los tantos que coincidió: el Chaná de 1972 se metió en la historia.

No solo porque ganó el Campeonato de la entonces Intermedia (ahora «B»), sino por la dimensión a la hora de atacar.

Fue una delantera de excepción liderada por Wáshington Luis Izaguirre, mientras estos tres socios, para que el fútbol fluyera pleno y desnivelante en los metros finales.

Ahí están, ALCIDES «Fifí» CONTI, OSCAR «Ratón» ARRIETA y JUAN CONTI. Ese año de Conti, su mejor versión, a tal punto que llegó a 17 goles, segundo ejecutor teniendo en cuenta los 22 de Izaguirre. El «Fifí» puntero, o diagonal y la certeza a la hora del gol.

Esa delantera, ¿fue de las más creativas y versátiles en la historia del fútbol salteño? Que no quepa duda: lo fue.

Intratables, pero además en el tiempo, sin imitación posible. ¿Cómo imitar aquellos casi 70 goles en 18 partidos?

No hay fórmula. No la hubo. No la hay.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-