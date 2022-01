El arquero de Rodó tiene el pase: va a S. Uruguay

Los últimos días previos al período de pases en la Liga Salteña de Fútbol. De las variantes introducidas, desde el momento que serán diez días los habilitados. Por lo tanto, más tiempo a cuenta de los clubes, para el manejo de transferencias. Menos comprimido todo



La segunda quincena de enero va resultando clave, para que los contactos fluyan y las resoluciones se afinen, mientras la danza de los nombres es puntual. No serán pocos los jugadores que retornen a sus clubes, después de préstamos concedidos.

Si de Salto Uruguay se trata, tan solo a manera de ejemplo, el anuncio desde EL PUEBLO en ediciones pasadas, respecto a la vuelta de JULIO MARTÍN BRUNO, proveniente de Hindú, mientras otro pase a cuenta del decano, ya definido: JORGE DE LOS SANTOS, el golero que llegará desde Sportivo Rodó.

Salto Uruguay prolongará el ciclo de Pablo Damián Vela en la Dirección Técnica

A su vez desde la semana próxima, Salto Uruguay lanza la pretemporada para las categorías juveniles de Sub 14, Sub 15 y Sub 18.