El aprobado sistema de disputa en la «A»: 16 fechas, play off y liguilla

Los clubes Nacional Fútbol Club y Club Atlético El Tanque, presentaron su proyecto de forma de disputa del 111° Campeonato Salteño de la Primera Divisional A. La aprobación surgida desde los clubes y la variante que se produce en relación a la edición 2021. Ahora se sumará una segunda rueda con los equipos divididos en series.



A) Se jugará un «Campeonato Acumulado» todos contra todos de 16 fechas.

B) Las primeras once (11) fecha será todos contra todos entre los 12 clubes participantes del Campeonato de la Primera Divisional A.

C) Las cinco (5) fechas restantes, se jugará en dos series:

SERIE A: equipos que finalizaron en posición impar al finalizar las primeras once fechas (1, 3, 5, 7, 9, 11).

SERIE B: equipos que finalizaron en posición par al finalizar las primeras once fechas (2, 4, 6, 8, 10, 12).

Artículo N° 2

A) El ganador del «Campeonato Acumulado» se clasificará directo para la disputa de la Liguilla.

B) Los seis siguientes clasificados de la tabla del «Campeonato Acumulado», o sea del 2° al 7°, jugarán en forma de disputa «play off» dos partidos, clasificando los tres ganadores a la Liguilla.

Siguiendo el siguiente orden de enfrentamientos:

Llave 1: 2° vs. 7°

Llave 2: 3° vs. 6°

Llave 3: 4° vs. 5°

C) Para dicha instancia, «play off», los equipos que finalizaron en la posición 2°, 3° y 4° tendrán ventaja deportiva por sobre sus rivales. La misma será por puntos.

D) El ganador del «Campeonato Acumulado» más los tres ganadores de los «play off» disputarán la «Liguilla» por el Campeonato.

Artículo N° 3

En caso de haber dos equipos igualados en el primer lugar del «Campeonato Acumulado», o en alguno de los otros lugares de clasificación a los «play off», se procederá a la siguiente forma de desempate:

Diferencia de goles

Goles a favor

Goles en contra

Suma de puntos de partidos entre ellos

Suma de goles en partidos entre ellos

En caso de quedar igualados en todos los casos anteriormente mencionados, se jugará un partido desempate en campo de juego neutral.

Artículo N° 4

La «Liguilla» se disputará con los cuatro equipos clasificados:

Campeón de «Campeonato Acumulado» y los tres clasificados de los «Play Off».

Si el campeón de la «Liguilla» es el mismo que el del «Campeonato Acumulado», será el Campeón Salteño.

A) El Campeón del «Campeonato Acumulado» tendrá un partido extra, en caso de haber finalizado hasta en la 3a. posición compartida en la «Liguilla».

B) En caso de que sean dos los equipos igualados en la primera posición de la «Liguilla» se jugará un partido final. (En caso de terminar igualados en tiempo reglamentario, se jugará un alargue de 30′, y en caso de persistir el empate, se definirá por tiros desde el punto penal Sistema FIFA).

C) En caso de ser tres los equipos igualados en la primera posición, y esté involucrado el campeón del «Campeonato Acumulado», se jugará un partido semifinal entre los dos equipos restantes, y el campeón del «Campeonato Acumulado» esperará el ganador de la misma (semifinal), para posteriormente jugar la final de la «Liguilla».

D) En caso de ser tres equipos igualados en la primera posición de la «Liguilla», y que el campeón del «Campeonato Acumulado», no esté involucrado, el que tenga mayor diferencia de goles pasará a la final, y los dos restantes jugarán una semifinal. El ganador de la misma, junto con el de mayor saldo de goles, disputarán la final de la «Liguilla» que también será la final del «Campeonato Salteño». En caso de tener la misma diferencia de goles los tres equipos, se sorteará quien pasa directo a la final de la «Liguilla» y «Campeonato Salteño» y los dos restantes jugarán una semifinal. El ganador de la misma pasará a la final de la «Liguilla» y «Campeonato Salteño».

E) De quedar los cuatros igualados en la primera posición, se jugarán semifinales y final. El campeón del «Campeonato Acumulado» de perder su semifinal, no perderá el partido extra.

Artículo 5°

A) Descenderán a la Primera Divisional «B» los dos últimos equipos de la Tabla de promedios; la cual se conforma con los puntos del Campeonato Acumulado temporada 2021 y Campeonato Acumulado temporada 2022.

B) En caso de haber dos equipos igualados en la tabla de promedio y se necesite saber que equipo desciende y cual permanece en Primera Divisional «A», se jugará un partido definitorio en terreno neutral. En caso de que el partido termine en empate al finalizar los 90′, se jugará un alargue de 30′. De persistir la igualdad, se definirá tiros desde el punto penal sistema FIFA.

C) En caso de ocurrir que alguno de los equipos descendidos, o que tenga que jugar un partido definitorio para no descender, esté clasificado para los «play off», se lo elimina de poder estar en la definición, ocupando su lugar el equipo que lo sigue en el «Campeonato Acumulado».