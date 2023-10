«El apoyo de quienes se golpean el pecho»

«No hay que buscar culpables, no hay que responsabilizar a nadie. Simplemente hay que aceptar la realidad y asumir que hay cosas que no estuvieron bien para así poder luchar y trabajar por nuestra IASA. Es un momento en el que hay que tener la cabeza fría y analizar dónde y en qué se falló y buscar cómo no volver a repetir.

Necesitamos estar todos juntos, necesitamos del apoyo de quienes se golpean el pecho y gritan a cuatro vientos, «YO SOY DE LA IASA». Si, necesitamos de ustedes y ya vamos a estar compartiendo como sigue esto para poder revertir esta tremenda situación y realidad institucional. Siempre por el club, siempre por la IASA.

NO LO OLVIDEN, SIEMPRE ES POR SUD AMÉRICA»

(Es cosa concreta. Desde la entidad del Barrio Camilo Williams, el sentimiento pretende abarcar para que la nueva siembra sea posible»