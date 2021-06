«El apoyo al deporte no es un despilfarro; es una inversión»

A la noticia se la reveló en horas de la mañana de la víspera. El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, impuso la novedad a EL PUEBLO y en lo inmediato se viralizó. Sucede que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, finalmente aprobó una partida de CUATRO MILLONES DE PESOS para que los desarrollos de los torneos sean posibles. Hay que hablar de la «A», «B», «C», con chance abierta para el Fútbol Femenino y el Consejo Único Juvenil. El mongo permitirá CUBRIR LOS PRESUPUESTOS DE LOS LOS ESPECTÁCULOS HA PACTARSE. Sin un amparo económico, afrontar sería imposible, por los costos que están planteados, más la duda central: no saber si al retornar el fútbol, será posible el acceso de aficionados a las canchas. Por lo tanto desde el organismo binacional, se aplican los efectos negativos y renovadas luces van iluminando la senda. La opción de la pelota volviendo.



LOS QUE EXPONEN Y ABREN EL ABANICO

Frente a la decisión de la Comisión Técnica Mixta, fueron planteándose situaciones en contrario. O quienes se van de un extremo a otro. Los que avalan o los que rechazan el aporte de CTM. Los que admiten la validez del pronunciamiento favorable «porque se trata de una inversión». Los que cuestionan «porque hay otras prioridades». Y se menciona «a las ollas populares» en pleno funcionamiento, ante la ola de adversidades en materia económica para tantas familias.

Tan solo a manera de muestreo. estos conceptos que se fueron acumulando al paso de las horas. Queda en claro que nada se relaciona a lo absoluto. Definitivamente «según el cristal con que se mire».- Hasta cuestiones ideológicas o partidarias que también juegan.

Daniel Zunini

Que me disculpe CTM pero hoy hay necesidades mucho más importantes para destinar ese dinero.

Aco Cano

Siempre sucederá que para algunos el dinero gastado en Deporte es un dinero mal gastado. Pero existen otros tantos que no lo piensan así, por suerte. Excelente CTM en esta donación donde se verán beneficiados más de mil personas (jóvenes desde 14 años en adelante) que podrán tener la oportunidad de volver a competir. Además de todos los que se ven beneficiados si vuelve la competencia de este deporte: venta de camisetas, camioneros, cantinas, prensa, cuerpos técnicos, maniseros, etc, etc. ¿Cuanto vale la salud mental? ¿Cuanto aporta el deporte a la Salud Mental? ¡Arriba el fútbol salteño!

Poliya Echague

Cuántos gurises salen de la droga gracias al deporte cualquiera sea este!!! gracias CTM!!!!

Diego Dona

Vamoo todavía!

El salteño típico nunca está conforme

¡Habemus fútbol!

Marcelo Daniel Galarza Sosa

LA INDUSTRIA DEL FÚTBOL CASERO MUEVE Y ES NECESARIA. mueve a un club, mueve a una sociedad. Evita enfermedades en los jóvenes tales como la obesidad, depresión, ansiedad, trastornos múltiples. El fútbol de Salto genera mucho trabajo. Y no quiero detenerme a explicar cada rubro. Las autoridades actuales están viendo con otros ojos al deporte; con los mismos ojos que lo ven por ejemplo del otro lado del charco, donde CTM (Argentina) apoya desde la presencia de equipos de equitación hasta los autos del turismo Carretera. El apoyo al deporte no es un despilfarro, NO!!! Es una inversión!!!

Arturo Pepe Russo

Sería mejor que esos cuatro millones fueran para ollas populares,asentamientos, mejorar la vida de los salteños que la están pasando mal.

Democrito «Peluco»! Silva

Hay muy buenos comentarios y estoy seguro que habrá habido una inteligente gestión, de parte de la Liga Salteña de Fútbol, para conseguirla. Estaría buenísimo que también fuera algún dinero para las Ollas Populares. Pero eso requiere de una buena organización para hacer las gestiones frente a C. T. M. Entonces pregunto y perdón por mi Ignorancia, ¿Están las Ollas Populares de Salto organizadas, identificadas con nombres y apellidos para realizar esa gestión? Si es así, comencemos entonces.

Jose Luis Camejo Scrof

Marcelo Daniel Galarza Sosa más allá del $$$$ hay que ver la función social que cumple el fútbol en Salto . Cuántos jóvenes practican este deporte, cuántos jóvenes salva el fútbol del vicio . ¿Pregunten cuántos se salvan? Esto no es un gasto es una inversión en lo social . Antes salía la misma o más plata, ¿y donde iba a parar?

Jorge Alvarez

Gracias que al fin de CTM se logra un aporte a la sociedad salteña luego de tantos reclamos, sólo aquellos que trabajan en los clubes de barrio saben del esfuerzo de los dirigentes para darle una actividad a todos los juveniles que se arriman a la Institución, con toda la incertidumbre que se vive hoy resulta imprescindible la actividad deportiva como un estímulo para el disfrute de participar de un equipo de fútbol junto a sus amigos, del sentido de pertenencia a unos colores y el orgullo de defender una camiseta. Que se concrete el regreso de la actividad del fútbol salteño y volvamos de a poco a las tardes de recreación!!

Pedro Forti

Ojalá Salto se una vez se dedique a mejorar y se deje de políticas. NUESTRO SALTO tendría que tener más actividad nacional en todo principalmente en futbol y basquetbol

Ruben Caram da Silva

Acá hay tantas opiniones como hay directores técnicos. Cada cual arrima agua para su molino, es y ha sido siempre así. Pero en nuestra ciudad CTM no ha sido generosa con otras obras sociales, que sirven para el desarrollo, distracción y enriquecimiento del ser humano. Como tal, no necesita ni está vinculado a una sola actividad como la que se beneficia ahora, hay otros deportes también. Pero, no se olviden que la cultura forma parte del convivir , tanto como la educación y otros.