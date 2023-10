El año 1939, en que Boston River nació…

En los albores del año 1939, un grupo de jóvenes afincados en el Barrio Bolivar de la ciudad de Montevideo, cansados de que por su mocedad no se les permitiera jugar fútbol con los equipos del barrio, deciden fundar un equipo. Lo primero era darle nombre al emprendimiento, en ese sentido este grupo admiraba a un conjunto de futbolistas que representaba a una “Sastrería” de la época, que en los torneos barriales, se destacaba por lo bien que desplegaban su juego con sentido colectivo y atildado, esa sastrería se llamaba Sastrería Boston, de ahí que toman el nombre “Boston” para su novel cuadrito, pero el tema no queda ahí, efectivamente la persona mayor que acompañaba a este grupo de jóvenes deportistas por los distintos campos de juego era el Sr. Juan Deri de nacionalidad Argentina e hincha fanático del River Plate de la vecina orilla. Por eso se le nombra primer Presidente del nuevo club y en su honor se le incorpora el nombre de River a la nueva institución, naciendo de esa forma un equipo con nombre y apellido, BOSTON RIVER.