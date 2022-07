El Ambrosoni con informe favorable para la revancha

Fueron los dos. José Gabriel de los Santos en representación de los jueces y Héctor Coronel, por la Organización del Fútbol del Interior. Una manera de establecer un relevamiento general del Parque Carlos Ambrosoni, desde el momento que no es descartable que el partido revancha entre River Plate y Ferro Carril se juegue en ese escenario. De acuerdo al propio apunte de José Gabriel de los Santos, el informe que será elevado al organismo rector, será favorable. Por lo tanto River Plate podría hacer usufructo de su escenario. Cabe preguntarse si ello está condicionado al resultado que rescate hoy en cancha de Ferro Carril. De lo que no hay dudas es que el Ambrosoni fue sometido a mejoramientos puntuales y no solo a nivel de campo de juego.

En el caso de la red lumínica, una situación notablemente a favor, a tal punto que es uno de los escenarios habilitados para albergar partidos en horario nocturno.