El agua que consumimos

Aunque la basura vuele… basura sigue siendo en el aire…”, con este eslogan se presentaba varias décadas atrás un conocido periódico sensacionalista. La frase nos viene a la memoria hoy al enfocar este tema.

Desde lo más profundo de nuestro entendimiento queremos trasmitir con el máximo de preocupación lo que está sucediendo con el tema del vertedero de los residuos domiciliarios en Salto.

Ya no se trata de las consecuencias de la basura en si, sino del mal manejo que hemos hecho de los mismos durante tanto tiempo y las consecuencias del mismo que hoy nos están pasando factura.

El uruguayo no está preparado para entender que no se trata de sacar de la vista la basura y listo, como parece entender la mayoría de las personas con que nos cruzamos a diario.

Felizmente no son mayoría, porque es una flagrante muestra de irresponsabilidad, es creer que el mundo comenzó y termina con ellos. Pedir que se cuide la naturaleza para entregarla tal como la recibimos es utópico, pero es lo que entendemos que se requiere.

Muchas veces hemos reclamado mayor conciencia y más responsabilidad, porque de nada vale cuidar a nuestros hijos que no se corten, que no se caigan, que no sean atropellados en el tránsito, si por otra parte los estamos envenenando, dejándolos sin aire, dejándoles una tierra que necesita de los temibles agroquímicos para producir lo que antes la naturaleza nos daba generosamente.

Seguramente el mayor problema lo tienen hoy quienes viven en los alrededores del vertedero, popularmente conocido como el “basurero municipal”, aunque no gustaría saber qué pensaban del tema cuando no vivían aún allí. Es probable que se contaran entre quienes entendían que “no es mi problema”.

Pero el asunto no acaba allí, porque todo Salto debería plantarse ante la situación que se vive con el agua que se suministra a la población. Como se ha mostrado una y mil veces, las tomas de agua de OSE, es decir el lugar del río de donde saca el agua que luego potabiliza (¿?) y distribuye a la población, está a no más de 300 ó 400 metros de donde el arroyo San Antonio, que recibe todo lo que fluye del basurero municipal, vierte sus aguas al Río Uruguay.

Mucho tiempo hace que se sabe de esta situación, pero que sepamos nunca tuvo prioridad en ninguna agenda política, más allá de algún discurso puntual y oportunista cerca del lugar.

Por las futuras generaciones, por nuestra descendencia, deseamos que se asuma el tema en toda su dimensión, porque que sepamos sólo una o dos intendencias del país han logrado solucionar al menos momentáneamente el tema y por lo tanto este sigue amenazándonos.

A.R.D.