El agua, ese elemento vital

Días pasados bajo el lema “hagamos visible lo invisible” el país celebró el Día Mundial del Agua, un elemento vital para la vida.

Mediante un referendo Uruguay considera el agua como un recurso humano imprescindible. En este día se inauguró en Santa Lucía, un sistema de aparatos capaces de anticipa la llegada de inundaciones.

He aquí nuestra discrepancia. Es que los uruguayos seguimos tratando de prevenir, las consecuencias de estos fenómenos naturales en lugar de evitarlos y de hacer todo

lo necesario para que no se registren esto que consideramos excesos de la naturaleza y a poco analicemos detenidamente veremos que en realidad no son excesos, sino productos de nuestro propio desorden lo que vuelca a la naturaleza en nuestra propia contra.

Porque nadie nos puede discutir que lo que hasta ayer no era problema, como las inundaciones, los desborden de los ríos y arroyos, lo son hoy no porque sean diferentes las inundaciones, sino porque el hombre hace todo lo posible por obstaculizarlos, construyendo y poniéndoles obstáculos en sus lechos de escurrimiento.

Pero además los sistemas de desagües no solo que están desbordados por el crecimiento de las poblaciones, sino que frecuentemente se encuentran tapiados por las tapitas, las botellas, las bolsas de nylon y un sin fin más de plásticos que solemos arrojar desaprensivamente al ambiente, casi convencidos que “no importa” porque “una bolsita más o una botellita ¿Qué le puede hacer?.

La desaprensión es total. Nos duele ver en el camino de gente que sale a correr, cuidando su salud, pero deja el sendero regado de botellas de plástico y esto es sólo un botón de muestra.

Ni que habla de los restos de agroquímicos que termina en los arroyos, en los ríos y fInalmente en los mares y los océanos.

Nos hemos acostumbrados a remendar a tratar de remediar los males y no a ponerles un fin definitivo, sancionado como corresponde a los infractores. Para tantas cosas se utilizan hoy las cámaras filmadoras, que nada costaría que se las utilizara además para documentar estas infracciones.

El agua dulce es un recurso finito, pero sólo lo valoraremos como tal, en toda su dimensión cuando nos falte, cuando asumamos nuestros abusos, cuando entendamos que sin agua no hay vida.

En tanto ni siquiera pensamos en prohibir los abusos, sino en remediar sus consecuencias. El agua termal y el acuífero Guaraní es otra historia, de la que también nos ocuparemos en su momento.

A.R.D.