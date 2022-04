El Acumulado va teniendo dueños: S. Uruguay en la «A»; Chaná en la «B»

La nueva fecha que pasó en la «A» y en la B, si del fútbol del Consejo Único Juvenil se trata, en el caso de la «A», como para tener en cuenta los cinco resultados en cada categoría.

EN LA Sub 15

River Plate 2 Ceibal 1

Ferro Carril 1 Salto Uruguay 3

Nacional 8 San Eugenio 0

Universitario 3 Sud América 0

Gladiador 3 Peñarol 2

EN LA Sub 18

River Plate 1 Ceibal 1

Ferro Carril 1 Salto Uruguay 4

Nacional 2 San Eugenio 3

Universitario 0 Sud América 0

Gladiador 4 Peñarol 3

A la luz de los registros, en Sub 15, esta clasificación general: Nacional 15, Salto Uruguay 13, Ferro Carril 10, River Plate 8, Universitario y Ceibal 7, Gladiador 6, San Eugenio 2, Peñarol y Sud América 0.

En Sub 18 en tanto, la punta es compartida, con Ceibal y Salto Uruguay que suman 13 puntos, Universitario 10, Gladiador 9, Ferro Carril 7, River Plate 6, Sud América 4, San Eugenio 3, Nacional 1 Peñarol 0.

A la hora del Acumulado, un líder exclusivo como Salto Uruguay con 26 puntos en su cuenta, Ceibal 20, Ferro Carril y Universitario 17, Nacional 16, Gladiador 15, River Plate 14, San Eugenio 5, Sud América 4 y Peñarol 0.

CHANÁ EN LA CIMA

Tras los resultados que se generaron en la B, Fénix y Chaná lideran en Sub 15, mientras Cerro manda en Sub 18. Uno a uno con todos en las tablas.

Sub 15: Fénix y Chaná 9, Saladero 8, El Tanque, Progreso y Libertad 7, Salto Nuevo 4, Deportivo Artuigas 3, Cerro 1 y Tigre 0.

Sub 18: Cerro 12, Deportivo Artigas, Chaná, Progreso y Salto Nuevo 7, El Tanque 6, Fénix y Saladero 6, Libertad y Tigre 0.

Acumulado: Chaná 16, Fénix 15, Progreso y Saladero 14, Salto Nuevo 11, El Tanque, Cerro u Deportivo Artigas 10, Libertad 7 y Tigre 0.