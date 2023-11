El Acumulado delos mejores once

-El final del Torneo Acumulado. Las 16 fechas que pasaron.

El avance directo de Ferro Carril a la liguilla y la espera respecto de los tres restantes, mientras se avistan los play off con Ceibal-El Tanque, Arsenal-Nacional y Universitario-Saladero.

Pero más allá de los 12 equipos, para EL PUEBLO es cuestión básica: LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO IDEAL. Los mejores once, surgiendo la deducción en cada uno de los once puestos, por rendimiento claro está, pero anexando un factor que no es menor: el número de partidos jugados.

Casos puntuales de jugadores con trayectoria y distinción-regularidad, pero que han padecido lesiones o suspensiones. Jugar menos partidos, significa merma de posibilidades de figurar en ese equipo ideal y en el de alternativa. O equipo «A» y equipo «B». Frente a determinados nombres que aparecen pueden surgir colisión de opiniones, pero en otras, la consecuencia de la lógica de producciones. Son estos ideales. Los mejores del Acumulado.

Un total de 4 jugadores de Ferro Carril, 3 de Ceibal, 2 de Universitario y los restantes de Nacional y Arsenal.

**********

1) JORGE FLEITAS (Ceibal).

**********

4) JAVIER GÓMEZ (Universitario).

2) JOSÉ PEDRO GÓMEZ (Nacional).

3) DANIEL LESCANO (Ferro Carril).

6) FRANCO RIVERO (Ceibal).

**********

8) AGUSTÍN SUÁREZ (Ceibal).

5) MARTÍN SILVA (Universitario).

10) NAHUEL MACHADO (Ferro Carril).

**********

7) MARTÍN LIMA (Ferro Carril).

9) FREDI CABRERA (Ferro Carril).

11) JORGE ECHENAUSI (Arsenal)