El actor que triunfo en la tele

Marshall thompson:

CELEBRE POR SU PARTICIPACION EN «DAKTARI»

Entre el famoso león bizco Clarence, y la traviesa chimpancé Judy, aparecía el Dr. Marsh Tracy, un veterinario en el Centro de Estudios de Comportamiento Animal Wamerú, en el este de Africa, a quien los nativos lo llamaban «Daktari» -»Doctor», en lengua suajili- encarnado por el actor Marshall Thompson, en la serie que llevaba el mismo nombre, emitida entre los años 1966 y 1969, a través de la cadena CBS, infantil y de aventuras, en colores, de 50 minutos, producida por Ivan Tors Films empresa asociada a MGM Television. La tira representaba una gran aventura africana, siguiendo el trabajo del Dr. Tracy, ejerciendo su profesión respaldado por su hija Paula -Cheryl Miller- y más colaboradores. En el desarrollo de la producción también aparecía en algunos capítulos el oficial Hedley -Hedley Mattingly- quien en equipo debían enfrentarse con distintos problemas, como ser ataques de animales salvajes o inconvenientes con tribus hostiles, y la aparición de cazadores. Claro que el argumento estaba basado en el león, y la chimpancé, que transmitían simpatía, humor y ternura, transformándose en personajes sumamente populares. La serial presentaba varios vehículos Land Rover de tracción en las cuatro ruedas, y una camioneta Jeep Gladiador pintada con rayas de cebra, el cual fue un ícono del programa. En el centro de la realización estaba siempre el médico veterinario realmente cariñoso con los diferentes animales, que resolvía las situaciones de la mejor manera posible.



CLARENCE, EL LEON BIZCO

«Daktari» -emitida en Montevideo por Canal 12, Teledoce Televisora Color, todos los domingos- estuvo basada en la película «Clarence, el león bizco», también protagonizada por Marshall Thompson, como el Dr. Tracy, y por Cheryl Miller, como su hija. La idea fue desarrollada por el productor Ivan Tors, inspirado en el trabajo del doctor Antonie Marinus Harthoorn y su esposa Sue en su orfanato de animales en Nairobi. El doctor Harthoorn fue un incansable defensor de los derechos de los animales, y con su equipo de investigación desarrolló el arma de captura utilizada para sedar a los animales, con el fin de capturarlos sin producirles lesiones. Pero si bien el actor Thompson, se hizo muy conocido por los espisodios de la tira, sus realizaciones cinematográficas, también fueron muy importantes, participando en más de sesenta películas, de acción, de terror, de suspenso, entre otras. James Marshall Thompson nació en Peoria, Illinois, el 27 de noviembre de 1925. Asistió a la University High School, donde fue compañero de clase de Norma Jean Baker, más tarde conocida mundialmente como Marilyn Monroe. Se había inspripto en Occidental College con planes de convertirse en odontólogo, pero cambió a estudios de teología.



LO CONTRATA UNIVERSAL PICTURES

Debido a su apariencia en 1943, Thompson es contratado por Universal Pictures, para que interpretara a jovenes de apariencia tranquila. Así llega a «Reckless age», para actuar junto a la cantante Gloria Jean. Tres años más tarde, en 1946, finaliza su contrato con Universal y suscribe uno con MGM, apareciendo en «The clock», e inmediatamente en su papel protagónico en «Gallant bess», primer filme de la Metro rodado en Cinecolor. Más tarde se convierte en actor independiente en los cincuenta, desarrollando actividades para diferentes estudios, de ésta forma fue figura en «Cobra», 1955, «Demonio sin rostro» -»Fiend without a face»- 1958, y «The terror from Beyond Space», también de 1958, largometraje que más tarde inspiró la trama de la realización de gran presupuesto de 1979: «Alien», del director Ridley Scott. Thompson también protagonizó la serie tv de ciencia ficción «World of giants», de corta duración, con tan solo trece episodios, en 1959. El drama sigue con Mel Hunter, un agente de contraespionaje de Estados Unidos.



MAS TELEVISION y FILMES COMO ACTOR-DIRECTOR

En los sesenta fue estrella invitada en varias series como «Perry Mason», y fue estelar en dos películas sobre la guerra de Vietnam: «A yank in Viet-Nam», 1964, que también dirigió y «To the shores of hell», 1965. En el primer film Thompson recibe un disparo durante la filmación, es intervenido y prosigue con su carrera. En 1966 retorna a MGM para hacer su papel de veterinario en «Daktari», y en años sucesivos viaja nuevamente a Africa, lugar donde se rueda la serie, junto a su esposa para filmar un material para el largometraje «The mighty jungle», que se estrenaría en años posteriores.



Thompson también fue el presentador y narrador de la serie de antología televisiva «Jambo», 1969 a 1971. Marshall Thompson se casó con Barbara Long en 1949, hermana del también actor Richard Long, quien hiciera entre otros brillantes desempeños el papel de Jarrod Barkley a través de ABC en «The Big Valley» -»Valle de pasiones»- Thompson y Richard Long aparecieron juntos en «Cult of the Cobra», en 1955. Thompson dejó de existir el 18 de mayo de 1992, a los 66 años en Royal Oak, Michigan, debido a insuficiencias cardíacas. Fue un actor con todas las letras.Juanjo Alberti. Más allá de la nostalgia.