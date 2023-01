El abajo de Universitario. Facundo Barrientos, George dos Santos, Martín Silva, «Maxi Galván…y solo se trata de aprender

-No solo que Universitario ha sido protagonista de primera línea de varios años a esta parte, sino que pretende enraizar el conocimiento y la aptitud desde edad adolesente. El tiempo en que tantos pregonan: es la edad para cultivar el aprendizaje mayor, desde la técnica a la táctica.

En función de ello, desde Universitario, el plan es concreto y desde el lunes próximo el llamado a aspirantes se transforma en realidad, desde el momento que restará acudir al complejo de Universitario, con el apunte respecto a quienes serán parte de la misión educativa: aprender para jugar que de eso se trata.

Hay que tener en cuenta que se suman definitivamente, FACUNDO BARRIENTOS, MAXIMILIANO GALVÁN y GEORGE DOS SANTOS, en Sub 14 y Sub 15, mientras MARTÍN SILVA y EXEQUIEL BRAVO en Sub 18. Claro está que en el caso de Martín, George y Facundo, integrantes del plantel superior de Universitario, mientras «Maxi» con años acumulados en esta búsqueda de transmisión de conceptos teóricos y prácticos.

LA OCASIÓN INMEJORABLE

A cuenta de Universitario, un aspecto no es menor: a partir de este año 2023 se activarán sus escenarios de piso sintético, por lo que hará a una situación de hecho: se podrá PRACTICAR SIEMPRE, más allá de los vaivenes del clima. Para los jugadores, una suerte de bien entendida motivación.

A su vez se apuntó a EL PUEBLO que los técnicos «de todas las categorías juveniles tendrán entre sí una conexión permanente, porque se trata de potenciar a cada una y elevar el nivel de respuesta general. Desde cada jugador en pro de cada equipo».

El lunes es el día clave. Será el primer día para que el proyecto vaya levantando vuelo.

En Universitario miran hacia abajo, donde el futuro….es capaz de nacer.