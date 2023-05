El 31 de Mayo inicia Plan Invierno con el objetivo que las personas abandonen la situación de calle

María Eugenia Taruselli- MIDES

El 31 de mayo inicia el Plan Invierno en Salto. Así lo anunció la Directora Departamental de MIDES Salto María Eugenia Taruselli. Lo hizo en el marco del lanzamiento del programa ACCESOS que lleva adelante ese ministerio.

El objetivo , que ha venido dando buenos resultados según la jerarca, sigue teniendo como prioridad la reinsersión social y laboral de las personas en situación de calle.

Según Taruselli hasta ahora se ha logrado un buen procentaje en este sentido.

El cupo será el mismo que los años anteriores pero flexibilizandose según la demanda.

El consumo problemático de sustancias es un tema no menor y que a veces es el factor decisivo para que la persona no acepte ingresar a un refugio, dijo Taruselli.

«Estuvimos hace dos semanas en Montevideo con el Director de Calles, además del Director Alejandro Sierra, planteando la situación de Salto, contando que hoy realmente está complejo el tema de las personas en situación de calle.También tratamos el tema de consumo que no es menor porque a veces se abre el refugio y no está a tope porque hay un tema a trabajar , y que se viene haciendo desde la Junta Departamental de Drogas, que es la problemática del consumo de sustancias», informó Taruselli.

«Nosotros no podemos obligar a la persona a ingresar al refugio , lo que hacemos es darle la oportunidad de hacerlo. Igualmente cuando se intensifican los fríos estas personas acceden . Entonces fuimos a Montevideo a hacer el planteo para saber los recursos con los que vamos a contar «

Trabajo planificado

«Esto es un trabajo que hay que planificarlo con tiempo y lo venimos haciendo de esa manera con el apoyo también de Josué Lima desde el CECOED, que pone muchísimo en plan invierno y cuando se dan las olas de frío. La idea es hacer un trabajo articulado como el año pasado también con el Hospital porque se hacen chequeos médicos a quienes ingresan. Es un trabajo integral , si bien es liderado por MIDES , sin la participación de las otras instituciones se complejiza bastante, por eso amerita todas las instancias previas de coodrinación.»

El plan comienza el 31 de Mayo «y está bien enfocado», afirma la Directora Departamental señalando que » el Ministro Martín Lema ha dejado bien en claro que es prioridad que no haya personas en situación de calle.»

Serán 20 cupos «pero siempre con disponibilidad. La idea es que estas personas pasen a formar parte del refugio, no es que solamente van a dormir. Con María José Finozzi que es la técnica de MIDES que siempre está con el tema de Plan Invierno, se puede hacer un trabajo no solamente intra refugio, sino que con una red de familiares, y red de instituciones. El objetivo real es lograr que la persona no vuelva a estar en situación de calle.»

Taruselli agregó que se están haciendo refacciones en el lugar por temas comunes de mantenimiento.

Informó tambièn que las viandas salen del comedor con apoyo de INDA. «Hace tres años se organiza de esa manera y ha dado resultados.»

En relación a los Centros de Adicciones , a los que hay que derivar algunos casos, Taruselli dijo que se contará con cupos en el departamento de Artigas.

Programa ACCESOS

Accesos se trata de un programa socio-laboral que busca generar oportunidades para la inserción en el mercado laboral formal de personas entre 18 y 64 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica en todo el territorio nacional.

Este programa visualiza el trabajo formal como herramienta para disminuir la vulnerabilidad socioeconómica de sus participantes. Requiere de un fuerte compromiso social de todos los actores involucrados, coordinación y articulación permanente. Se desarrolla en jornadas de seis horas diarias, comprendiendo un total de 30 horas semanales de actividades, en las que se incluyen capacitaciones transversales y específicas.

En esta nueva edición 2023 se cuenta con 190 cupos, los cuales se distribuyeron 145 pasantes para la ciudad de Salto, 25 pasantes para Villa Constitución y 20 Pasantes para Pueblo Belen.

«El desafío de la edición 2023 es que hemos logrado gestionar las pasantías a otras instituciones. A lo cual, a demás de contar con pasantes MIDES – Accesos en Intendencia, MSP, ASSE (Hospital y Policlinicas), Secretaría de Deporte (Plaza 1 y 2) este año ampliamos a CODICEN, en todos sus sub sistemas» informó la principal del departamento.

Los pasantes comienzan la experiencia labora hoy lunes .