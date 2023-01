El 2022 cerró con baja concreción de negocios en el mercado de haciendas

El 2022 cerró con muy limitada liquidez en el mercado ganadero. No se observa presión tanto de la oferta como desde la demanda, lo que se refleja en pocas operaciones según lo expresado por diferentes consignatarios locales y del resto del país.

En general, los productores no convalidan las referencias pasadas por la industria, salvo

cuando hay demandas puntuales que pagan más por los ganados. Es así que se han dado algunas propuestas de compra sobre US$ 3,30 y hasta algunos centavos más por novillos.

En la última semana del año pasado, hubo plantas que no operaron y lo mismo harán otras en el primer tramo de este corriente enero. Algunos negocios por faena Kosher pueden generar demandas puntuales a precios más atractivos

En los lanares se consolidó la menor oferta por parte de los productores mientras la industria cuenta con negocios ya cerrados que permiten mantener altos niveles de faena. Los precios operaron estables en la semana anterior.

Finalizando el 2022, el Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.102 por tonelada peso canal en la semana cerrada el sábado 24 con un volumen embarcado de 11.000 toneladas. El promedio móvil de 30 días se ubicó en US$ 4.047 por tonelada contra los US$ 4.775 por tonelada de un año atrás (2021).

En el acumulado de 2022 el IMEX promedió US$ 4.961 por tonelada,15,6% más que en igual período del año anterior.

Las exportaciones de carne vacuna en volumen caerían ligeramente menos que la faena en 2022, según los datos de INAC hasta el 24 de diciembre pasado.

Los embarques en el acumulado hasta la penúltima semana del 2022 sumaron 521.595

toneladas peso canal, una caída de 6,2% frente a igual período de 2021.

En tanto, la faena hasta el 24 de diciembre fue 8,3% inferior a igual lapso del año anterior.

Los datos de INAC (sin conocer los números de la faena del 25 al 31 de diciembre aún)

anticipan que la participación de los novillos dentro de la faena total será mayor que en los dos años anteriores.

En el acumulado hasta el 24 de diciembre la faena vacuna fue de 2,380 millones de cabezas, 8,3% inferior a igual período de 2021 cuando se logró un récord de 2,638 millones de animales.

El descenso interanual en los novillos es de 5,8% con una caída de 13,3% en las vacas y de 1,9% en las vaquillonas.

La participación de los novillos dentro del total es del 50% contra el 48% en igual período de 2021 y 2020.