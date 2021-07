El 15 de julio se retoman las consultas médicas presenciales y a fin de mes todas las cirugías

El ministro de Salud, Daniel Salinas, anunció que ayer martes saldría el decreto que regula la actividad presencial médica y señaló que a partir del 31 de julio – 1º de agosto se retomarán todas las cirugías de coordinación.



«En el día de hoy sale el decreto de la regularización de la actividad presencial médica, con fecha 15 de julio, y de las intervenciones quirúrgicas las cuales requieren esa presencialidad para la coordinación anestésica y demás», anunció el ministro en conferencia de prensa.

«El 31 de julio – 1º de agosto estarían comenzando las intervenciones quirúrgicas de coordinación a plenitud y desde agosto a diciembre, el objetivo de la regularización de las listas de espera quirúrgicas», añadió.



«Las primeras consultas de pacientes con un médico de cualquier especialidad siempre será en modalidad presencial», dijo Salinas y detalló de qué manera deberá funcionar la presencialidad en mutualistas y hospitales: «En medicina general y familiar, cuatro pacientes presenciales y uno no presencial. En especialidades médicas y quirúrgicas, cuatro presenciales y uno no presencial. En psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría tres presenciales más uno no presencial. Y en psiquiatría infantil dos presenciales más uno no presencial».

Por otra parte, Salinas reiteró que al momento no hay presencia de la variante Delta en Uruguay pero tarde o temprano va a ocurrir.