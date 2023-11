Ejecutado de caja de Gobiernos Departamentales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

A partir de este mes, todos los meses, la OPP, a través de su División de Fortalecimiento Institucional, publicará en la web los ejecutados financie-ros del agregado de los Go-biernos Departamentales. La ficha técnica que acom-paña la publicación, explica la metodología con la cual se procesa la información, sien-do la misma, la ejecución de caja a efectos de reflejar el resultado fiscal, tal y como se mide en las cuentas públicas. Es propósito de la publicación ampliar la información disponible para conocimiento de los analistas y la población en general. Los ingresos se dividen en de origen departamental, que son aquellos recaudados por las propias administraciones departamentales o que la Ley y la Constitución les asigna, y los de origen nacional, que son aquellas transferencias vota-das en las Leyes de Presu puesto y Rendiciones de Cuenta que se vuelcan de diversa manera al segundo y tercer nivel de gobierno. Por su par-te, las erogaciones tienen la apertura tradicional de remuneraciones, gastos de funcionamiento, intereses e in-versiones. Los Gobiernos Departamentales deben remitir mensualmente desde el año 2022 la información a la OPP según la Ley de Presupuesto Nacional del año 2020, siendo penalizados en caso de no hacerlo, por tal motivo la serie comienza en enero de 2022. Lamentablemente no todos los Gobiernos Depar-tamentales brindan la infor-mación al día y, en un caso, la misma nunca fue enviada. En las notas aclaratorias se indica la situación de aquellos que no están al corriente en el envío de la información. Oficina de Planeamiento y Presupuesto