Alegría en el IFD

Con mucha satisfacción, la Directora del IFD (Instituto de Formación Docente) Shirley Ferreira , informó que este martes culminó la primera generación de Maestro de Primera Infancia. En este sentido unos 30 estudiantes defendieron sus trabajos finales, de 50 que cursaron en total.

Esta carrera magisterial se estuvo reclamando por varios años para el Instituto de Formación y tal como se había pensado, dió muy buenos resultados en participación y actitud de los estudiantes, además de la importancia que la primera infancia reciba una educación de manos de personal preparado especialmente.



«Estamos terminando el año con buen porcentaje de alumnos que egresan» dijo en principio la Directora Shirley Ferreira, » con el título de Maestro de Educación Primaria pero también la novedad es que salen los primeros egresados de Maestro Primera Infancia .»

Esta es una carrera de 4 años a la que el IFD apostó hace años , recordemos que se venía pidiendo para Salto desde el año 2013 y se implementó en nuestro departamento en el año 2019.

«Esta primera experiencia es muy gratificante por el hecho de poder formar maestros para esas edades , de cero a seis años. Realmente el grupo fundante fue muy comprometido y nos ha dado muchas alegrías en cuanto a su desempeño como estudiantes y también en las prácticas que realizaron, no solo en los jardines de Primaria, sino también en los centros dependientes del INAU como los CAIF, y también en Institutos privados. Realmente esta propuesta que se instaló en Salto fue muy exitosa».

Comenzaron la carrera 50 estudiantes y son 30 los que estaban preparados para dar sus exámenes finales. Para la directora todos llegaron a fin de curso con muy buenas calificaciones y desempeño , » muy dedicados a la profesión «.

«Para nosotros , para la formación docente tambièn ha sido muy formativo porque estábamos acostumbrados a formar docentes de Educación Primaria pero no para edades tan pequeñas. Y por otro lado tuvimos que negociar las prácticas en distintos ámbitos educativos que no estábamos acostumbrados, y agradecer profundamente a los institutos privados e instituciones que reafirma que en Salto tanto en el nivel público como privado hay una excelente propuesta de formación para los niños de cero a seis años.»

UN NUMERO DE

EGRESADOS A DESTACAR

El hecho de que ingresaran 50 estudiantes y egresen 30 es considerado muy importante por las autoridades del IFD. «El hecho que egresen en Diciembre ya 30 estudiantes es bien importante . Es una carrera que fue muy apoyada y trabajada desde su inicio y muy querida siempre. «

Por otra parte se destacó que hay más de 50 maestros de Educación Primaria que también egresaron. «Este fue un año de muchos egresos» sostuvo Ferreira.

«A pesar que son muchachos que pasaron la pandemia , hacía tiempo que no veíamos que egresaran tantos en tiempo y forma , es decir al cumplir los 4 años que lleva el curso. Eso a nosotros fue algo que nos sorprendió porque por lo general egresan de cada generación de 2 a 4 , pero que egresen más de 40 maestros de Educación común y los 30 de Educación en Primera Infancia realmente para nosotros es sorprendente.»

El grupo fundante está compuesto por estudiantes de otros departamentos y de medios rurales de Salto.

Por otra parte Ferreria afirmó que «la carrera genera maestros más abiertos en cuanto a la formación porque es distinta al plan que teníamos de Primera Infancia , se diferencia de lo que venía siendo. Esto muestra que hay que seguir especializándose para poder afrontar una complejidad.»

REFORMA EDUCATIVA

Consultada la Directora del IFD sobre como se abordará desde este centro la reforma educativa señaló que se recibieron hace poco los planes que se aplicarán desde 2023 en primer año.

«Estamos con mucha incertidumbre pero esperamos que sean cambios importantes para la educación. Tenemos esperanza como docentes que estos cambios san para bien , para mejorar la educación. Y esto lo recalco porque si bien entendemos que hay una necesidad de cambio , eso tiene que venir acompañado con lo que pedimos desde los sindicatos de la docencia que es una Universidad de la Educación. Esperamos que nuestros institutos algún día se transformen en una Facultad de la Universidad de la Educación. Entendemos que con reformar solo no basta, hay que cambiar el formato de la educación y transformarla de una vez por todas en una formación uni-versitaria»sostuvo finalmente la principal del IFD de Salto.