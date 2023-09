Egresadas de posgrado dictados de forma completa en la sede Salto de la Udelar

La sede Salto de la Universidad de la República, Cenur Litoral Norte, ha venido creciendo en los últimos años en brindar una oferta en posgrados en diferentes áreas. La misma se suma a la amplia y consolidada oferta de carreras de grado, lo cual permite no solamente la formación de profesionales universitarios, sino con la formación en posgrado de la especialización profesional en distintas áreas, ligado al desarrollo de proyectos de investigación. A su vez los egresados de posgrados se insertan en diferentes ámbitos de la sociedad, a nivel local como regional.

Gabriela Alvez y Carolina Cabrera son dos recientes egresadas de dos propuestas de posgrado dictadas de forma completa en la sede Salto de la Udelar. Días atrás participaron de una entrevista en radio La Regional y compartieron sus experiencias de formación de posgrado en el lugar donde residen.

En el caso de Gabriela cursó la Especialidad en Cuidados Intensivos, una oferta de Facultad de Enfermería en Salto; mientras que Carolina es egresada de la Maestría en Sociología y Métodos Avanzados de Investigación, carrera dictada por Facultad de Ciencias Sociales en nuestra sede universitaria.

Gabriela es oriunda de Artigas, Licenciada en Enfermería y una apasionada por el cuidado del paciente en estado crítico. “Me fui enamorando del trabajo en cuidados intensivos y siempre pensando en la necesidad de continuar mi formación, de especializarnos para brindar lo que se necesita y para poder manejar la tecnología propia del sector” comenzó narrando.

Desde el año 2019 trabaja en Cuidados Intensivos y destaca el valor de contar con esta Especialidad dictada totalmente en Salto donde no sólo es necesaria la formación, sino que además es una gran oportunidad para quienes residen en Salto y ciudades cercanas y les resulta difícil continuar especializándose en Montevideo, por ejemplo.

En el caso de Carolina, es docente de Educación Media, tuvo un breve paso por la Universidad de la República cuando cursó los primeros años de Facultad de Derecho. “Siempre supe que lo que me gustaba era la docencia y fue así que luego de cursar tres años en Facultad de Derecho, decidí estudiar el profesorado de Derecho y Sociología en el IFD”, comentó.

Docente efectiva en UTU y Secundaria, hace algunos años atrás cursó una Diplomatura en Evaluación de los Aprendizajes, en una universidad privada en Montevideo. “Hoy sólo dicto clases en IFD y me he dado cuenta a lo largo de todos estos años del valor y de la importancia de formar docentes, de formar para esta profesión tan maravillosa y de tanta responsabilidad. Por eso, la oportunidad de esta Maestría en Salto, es de gran valor para quienes residimos aquí y aspiramos a seguir formándonos para transmitir a otros”.

La Especialidad de Facultad de Enfermería comenzó en marzo del 2020, pocos días antes de declararse la emergencia sanitaria por COVID 19 en nuestro país. “Tuvimos que cambiar la forma de estudio, nuestro trabajo estuvo en la primera línea en ese momento. La pandemia nos cambió todo. Migramos a la virtualidad, aprendimos a estudiar en otros horarios, con clases sincrónicas y asincrónicas. Un gran desafío y además un gran logro personal y profesional para todo el grupo que logró sortear estas dificultades y aún así no renunciamos”.

En este sentido, el agradecimiento al cuerpo docente por el apoyo incluso en los momentos de mayor exigencia y agotamiento. “A Elian Surh desde la coordinación de la Especialidad, entendiendo no sólo lo académico sino nuestro momento laboral y hasta personal. Siempre con una palabra de aliento y entendiendo que era una carga muy importante para nosotros y que estábamos integrando equipos esenciales, que estamos ante decisiones en las políticas sanitarias que todo el tiempo desafiaban nuestra tarea; y en medio de todo eso, teníamos que estudiar y rendir” agregó Alvez.

No fue tarea sencilla componer el equipo docente para llevar adelante la propuesta. Por un lado, se planteaba la necesidad y la exigencia de formar Especialistas en esta área, pero se necesitaba conformar un equipo capaz de brindar los contenidos. “Era hasta una exigencia del Ministerio de Salud que los profesionales de la Enfermería se formaran en esta Especialidad. Tuvimos un atraso en el acceso a los campos clínicos producto de la pandemia, y eso retrasó el egreso de esta primera tanda que recibió el título semanas atrás” agregó Surh quien también formó parte de la charla.

El dictado de la Maestría comenzó en el 2016 con formato presencial, con docentes locales, de Montevideo, de Argentina y de Brasil también. “Fue una propuesta con alto contenido cualitativo y un nivel de docentes y de exigencia realmente muy bueno. De todas las asignaturas teníamos exámenes. Fueron más de 2 años de cursos, más otros años más con la tesis, en medio de la pandemia también” comentó Cabrera.

En ambos casos coinciden en la importancia y la necesidad de contar con carreras de pos grado en Salto y en la región. “Agradezco que se haya dado en Salto y cómo es importante tener en cuenta el territorio en las oportunidades. Cómo el territorio es fuente de desigualdad en un país tan chico como el nuestro. Sin embargo, cuando se mira desde afuera uno observa que el lugar donde vivimos es un condicionante. Por eso es un salto importante para quienes vivimos en el interior. Y en el caso de Gabriela y mío hay dos fuentes de desigualdad: el territorio, vivir en el interior; y además somos mujeres. Se vuelve mucho más difícil. Lo hemos logrado, no debería ser heroico ni inusual, debería darse de forma natural” concluyó Carolina.

Daniela considera que es necesario continuar con carreras de posgrado. “Esto no debe ser un hecho aislado, no debemos quedarnos con estas experiencias, sino ir por más. Es un derecho y una necesidad. No puede haber cursos discontinuados, debemos seguir preparándonos, actualizándonos; porque calidad en los cuidados es sinónimo de calidad en gente formada, calificada, especializadas con la tecnología que avanza y que nos exige estar al día también. Agradezco a la Udelar, celebro nuestro logro, y ahora a volcarlo a la sociedad, al territorio, que es en definitiva donde vemos el conocimiento adquirido” finalizó la egresada de la Especialidad en Cuidados Intensivos.