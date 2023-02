Eduardo Varela Minutti.»El equipo que nos represente a todos»

El Coordinador de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de Salto, Eduardo Varela Minutti, acentuó valoraciones hacia el objetivo de Salto Fútbol Inclusivo y el apoyo que surgió de parte del propio gobierno comunal, para adosarle consistencia a la iniciativa.

Desde el propio Eduardo, la mención para Javier Da Col, delegado de Ceibal y conocedor del tema a partir de sus actividades particulares en un centro educativo, para que los primeros asesoramientos se convirtieran en guías. El jerarca fortaleció el convencimiento que «Salto Fútbol Club debe ser el equipo que nos represente a todos y sumar esta área, nos hace bien a todos. Nos hace ver que el deporte socializa y no excluye». No solo el Coordinador de la Oficina de la Juventud le puso énfasis «a todo lo que tiene que ver con el jugador, sino con la familia de cada uno, para que se realce lo deportivo y lo humano. Que todo es factible a este nivel si se tiene en claro lo que se pretende. Por eso cuando hubo que realizar gestiones ante el INAU lo hicimos, para que la idea resulte abarcadora. Que podamos apuntalar desde la Intendencia, este fin de Salto Fútbol Club, no solo nos pone felices, también nos compromete. Y a ese compromiso, no renunciamos»

Eduardo Varela Minutti (Oficina de la Juventud de la Intendencia), Gonzalo Silva (directivo de Salto Fútbol Club) y Lisandro Rossi (presidente de Salto Fútbol Club), en la mañana de los anuncios: la Inclusión es una constante. Ahora desde la entidad «naranjera» también.