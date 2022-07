Eduardo Supparo, Presidente de la Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza” .“La declaración del Día del Inmigrante Italiano es muy importante”

Después que se jubiló como médico veterinario, el Doctor Eduardo Supparo pudo

dedicarse a otras actividades con mayor intensidad, es por eso que aceptó presidir la

Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza”. Esta semana el Parlamento Nacional aprobó

una ley declarando el 23 de Noviembre como el Día del Inmigrante Italiano, por ese

motivo EL PUEBLO solicitó la palabra del Dr. Supparo, quien además nos adelantó de

manera informal que a fin de mes habría alguna novedad de parte de la colectividad.

¿Cuál es el aporte de la colectividad italiana a nuestro país, la que comenzó a migrar a

esta región en el Siglo XIX?

esta región en el Siglo XIX? Empezó antes, con una migración menos numerosa. Los primeros italianos que llegaron

lo hicieron con aquellos primeros viajes exploratorios de investigación para ver qué había

en el Río de la Plata. Luego aumentaron los genoveses porque eran los tripulantes de los

barcos, y algunos se quedaban. La gran migración para Brasil, Uruguay y Argentina

aparece, es verdad, en el Siglo XIX, allá por el 1820. Y se hace más fuerte de 1860 en

adelante. Esos son los momentos más importantes hasta el 1910 a 1920, y después se

continúa, pero en menor cantidad. La mayoría de ellos venían del Norte de Italia porque

estaba el puerto de Génova, que era muy importante en esa época. Pero también había

otros puertos en el Sur, que de ahí también se vinieron. Esta migración le dio un empuje

muy importante al Uruguay moderno, donde surgió un desarrollo a raíz de estos

emigrantes, junto a lo que ha sido la colectividad española. En esos años Uruguay

comenzó a crecer, se empezaron a hacer cosas importantes.

Los inmigrantes le dieron un empuje a toda esta región, inclusive se dictaron leyes para

atraerlos al precisar gente con intelecto y con ganas de trabajar. No vinieron tanto

profesionales, vino gente para trabajar el campo junto a otros tipos de oficios que fueron

los que desarrollaron una mano de obra importante, el comercio y el desarrollo de la

inventiva de hacer cosas. Lo más importante de todo, es que nunca se olvidaron de su

país. Tanto es así que un porcentaje, bajo, pero en torno de un treinta a veinticinco por

ciento retornaron a sus orígenes. Los que se quedaron se arraigaron en Uruguay porque

comenzaron a querer al país. Evidentemente que cuando llegaron traían muchos miedos,

venían solos, al principio eran solo hombres.

lo hicieron con aquellos primeros viajes exploratorios de investigación para ver qué había en el Río de la Plata. Luego aumentaron los genoveses porque eran los tripulantes de los barcos, y algunos se quedaban. La gran migración para Brasil, Uruguay y Argentina aparece, es verdad, en el Siglo XIX, allá por el 1820. Y se hace más fuerte de 1860 en adelante. Esos son los momentos más importantes hasta el 1910 a 1920, y después se continúa, pero en menor cantidad. La mayoría de ellos venían del Norte de Italia porque estaba el puerto de Génova, que era muy importante en esa época. Pero también había otros puertos en el Sur, que de ahí también se vinieron. Esta migración le dio un empuje muy importante al Uruguay moderno, donde surgió un desarrollo a raíz de estos emigrantes, junto a lo que ha sido la colectividad española. En esos años Uruguay comenzó a crecer, se empezaron a hacer cosas importantes. Los inmigrantes le dieron un empuje a toda esta región, inclusive se dictaron leyes para atraerlos al precisar gente con intelecto y con ganas de trabajar. No vinieron tanto profesionales, vino gente para trabajar el campo junto a otros tipos de oficios que fueron los que desarrollaron una mano de obra importante, el comercio y el desarrollo de la inventiva de hacer cosas. Lo más importante de todo, es que nunca se olvidaron de su país. Tanto es así que un porcentaje, bajo, pero en torno de un treinta a veinticinco por ciento retornaron a sus orígenes. Los que se quedaron se arraigaron en Uruguay porque comenzaron a querer al país. Evidentemente que cuando llegaron traían muchos miedos, venían solos, al principio eran solo hombres. La descendencia que dejaron, viajaron a su país para conocer sus orígenes…

Exacto, mi hijo, por ejemplo, fue al lugar de donde vinieron mis bisabuelos. Estamos

programando para el año que viene lo que llamamos el viaje del retorno a los orígenes,

donde vamos a ir los que puedan de nuestra colectividad a visitar las distintas regiones de

Italia. Hay gente que ya ha ido, pero ahora lo queremos hacer más institucional, y que

todos los años, una o dos veces al año, se pueda hacer un viaje a un costo menor, al lugar

de origen para que la gente conozca y se relacione. No es un viaje de turismo

propiamente, en realidad la idea es hacer un turismo de retorno al origen. Ojalá podamos.

programando para el año que viene lo que llamamos el viaje del retorno a los orígenes, donde vamos a ir los que puedan de nuestra colectividad a visitar las distintas regiones de Italia. Hay gente que ya ha ido, pero ahora lo queremos hacer más institucional, y que todos los años, una o dos veces al año, se pueda hacer un viaje a un costo menor, al lugar de origen para que la gente conozca y se relacione. No es un viaje de turismo propiamente, en realidad la idea es hacer un turismo de retorno al origen. Ojalá podamos. ¿Cuál es la importancia del 23 de Noviembre que el Parlamento acaba de aprobar una

ley destacándola como el Día del Inmigrante Italiano?

ley destacándola como el Día del Inmigrante Italiano? Es muy reciente, y la verdad que no tengo conocimiento exacto de por qué el 23 de

Noviembre. Pero sea esa fecha o cualquier otra, para nosotros la declaración del Día del

Inmigrante Italiano es muy importante. Ya lo tiene Argentina, Brasil, y nosotros no lo

teníamos, pero ahora sí. Es un reconocimiento a todos estos inmigrantes que vinieron y

que ayudaron a hacer la patria. Inclusive Garibaldi luchó acá a favor de Uruguay. Entonces,

la italianidad está inserta en nuestra independencia, en nuestros orígenes, y era necesario

este reconocimiento a estos inmigrantes, que además de ese reconocimiento de la Nación

uruguaya, también le da a la colectividad un sentido de empoderamiento de ese origen, y

nos permite conmemorar a nuestros antepasados y reflexionar, y además, unirnos un día

para recordar a todos estos inmigrantes.

Noviembre. Pero sea esa fecha o cualquier otra, para nosotros la declaración del Día del Inmigrante Italiano es muy importante. Ya lo tiene Argentina, Brasil, y nosotros no lo teníamos, pero ahora sí. Es un reconocimiento a todos estos inmigrantes que vinieron y que ayudaron a hacer la patria. Inclusive Garibaldi luchó acá a favor de Uruguay. Entonces, la italianidad está inserta en nuestra independencia, en nuestros orígenes, y era necesario este reconocimiento a estos inmigrantes, que además de ese reconocimiento de la Nación uruguaya, también le da a la colectividad un sentido de empoderamiento de ese origen, y nos permite conmemorar a nuestros antepasados y reflexionar, y además, unirnos un día para recordar a todos estos inmigrantes. También se observa el reconocimiento de Italia a los italianos que están esparcidos en

el mundo, al extremo que cuando hay elecciones, se les permite votar por

correspondencia, e incluso ser candidatos. ¿Usted ha sido candidato?

el mundo, al extremo que cuando hay elecciones, se les permite votar por correspondencia, e incluso ser candidatos. ¿Usted ha sido candidato? Lo he sido, y actualmente soy Consejero del COM.IT.ES. (Comité de Italianos en el

Exterior), que es una institución creada por ley en Italia para ser el nexo entre la embajada

y la colectividad. O sea que nosotros representamos a la colectividad y asesoramos a la

embajada. Es un reconocimiento a la inmigración que tuvo Italia, porque hay unos ocho

millones de ciudadanos italianos. Además, Italia siempre ha mantenido una muy buena

relación con Uruguay, ha aportado para la cultura, para la educación.

Exterior), que es una institución creada por ley en Italia para ser el nexo entre la embajada y la colectividad. O sea que nosotros representamos a la colectividad y asesoramos a la embajada. Es un reconocimiento a la inmigración que tuvo Italia, porque hay unos ocho millones de ciudadanos italianos. Además, Italia siempre ha mantenido una muy buena relación con Uruguay, ha aportado para la cultura, para la educación. ¿Por qué es importante no olvidar las raíces?

Nadie debería olvidarse de sus raíces porque si no conocés cómo fue la historia de tu

vida, es como que te falta algo. Es saber, por ejemplo, la historia de tu padre o de tu

abuelo o bisabuelo, eso es fundamental. Pero más allá de lo que es el individuo, no

podemos dejar de reconocer la historia de los italianos, que en su mayoría solo vinieron

con sus brazos y manos a trabajar. Muchos de ellos desarrollaron carpinterías, hicieron

casas hermosas como este edificio y otros más que hay acá en Salto y en otros lugares del

país. Tenemos que conocer la historia, y eso se logra solamente cuando hay archivos y

momentos como el 23 de Noviembre donde todo eso florece en un día único, más allá que

acá hacemos actividades todo el año, pero es un día que nos identifica, como ocurre con

el Día de la República el 2 de Junio. Son momentos que nos identifican y donde la historia

se conoce.

vida, es como que te falta algo. Es saber, por ejemplo, la historia de tu padre o de tu abuelo o bisabuelo, eso es fundamental. Pero más allá de lo que es el individuo, no podemos dejar de reconocer la historia de los italianos, que en su mayoría solo vinieron con sus brazos y manos a trabajar. Muchos de ellos desarrollaron carpinterías, hicieron casas hermosas como este edificio y otros más que hay acá en Salto y en otros lugares del país. Tenemos que conocer la historia, y eso se logra solamente cuando hay archivos y momentos como el 23 de Noviembre donde todo eso florece en un día único, más allá que acá hacemos actividades todo el año, pero es un día que nos identifica, como ocurre con el Día de la República el 2 de Junio. Son momentos que nos identifican y donde la historia se conoce. Cuando uno ingresa a esta casa de la Asociación, se respira en las paredes de su

entrada esa historia al ver y leer esas enormes planchas de mármol, ¿qué es lo que hoy

le aporta la Sociedad Italiana a Salto?

entrada esa historia al ver y leer esas enormes planchas de mármol, ¿qué es lo que hoy le aporta la Sociedad Italiana a Salto? La “Unione e Benevolenza” en sus inicios tenía una función, principalmente de nuclear a

los italianos, que se preocupaban mucho del tema social. Es así que generaron una banda

que después se transformó en el Banda Municipal, que era la Siamo Diversi. A partir de ahí

surgieron los elementos fundamentales que toda persona tiene, la salud y la muerte. La

Sociedad Italiana tiene tres panteones donde los socios que quieran pueden tener derecho a usarlos a través de una cuota adicional. Y además tenía un servicio de salud, de aquí salió la mutualista. En sus inicios con eso se sentían protegidos. Luego se fue desarrollando todo el tema cultural, apoyando toda actividad cultural y social de la colectividad o de la ciudad. Y es lo que seguimos haciendo. Hoy este edificio está declarado Monumento Histórico Nacional. Acá está parte de la historia de la colectividad italiana y ofrecemos lo poco que tenemos que es el edificio y los panteones. Tratamos que se desarrolle en este edificio temas culturales, conferencias, galerías. No somos un club deportivo ni para hacer gimnasia, pero entendemos que el interés de la colectividad tiene que estar en mantener la historia, porque si no la mantenemos se pierde, y con eso se pierden muchas cosas valiosas como se han perdido en las guerras. Podemos ofrecer ayuda a las colectividades que quieran formarse, como se formó la Asociación Ligure, como está la Asociación Toscana, se puede formar la Piamontesa, la Lombarda. Y también podemos hacerles gestiones a nivel de trámites que quieran realizar, algunas, no todas, sin necesidad de ir a Montevideo. También trabaja acá el Agente Consular para hacer los trámites con la Embajada Italiana, nosotros solo ayudamos con algún envío y cosas por el estilo. Acá estuvo el Ministerio de Ganadería, acá arrancó Canal 8, estuvo el Centro de Lenguas, o sea, siempre nos hemos abierto para aportar a la sociedad, lo que podemos. Concretamente cuando salió el tema de Casa Amiga, la Sociedad Italiana les cedió por veinte años tres padrones para que hicieran Casa Amiga. Así que estamos abiertos a ofrecer todo, como también necesitamos del aporte de la colectividad y de la ciudadanía salteña.

PERFIL DE EDUARDO SUPPARO

Casado. Tiene 5 hijos y 6 nietos.

Es del signo de Aries.

De chiquito le hubiera gustado ser soldado.

Es hincha de Salto Uruguay, Nacional y Uruguay.

¿Alguna asignatura pendiente? Me siento satisfecho con lo que he hecho.

¿Una comida? Asado.

¿Un libro? Uno técnico de “Fisiología” y “Papillon”

¿Una película? “La guerra y la paz”

¿Un hobby? Estudiar y aportar a la colectividad.

¿Qué música escucha? Baladas y música romántica.

¿Qué le gusta de la gente? Que se comprometa y que sea sincera.

¿Qué no le gusta de la gente? El fanatismo, el individualismo y el desinterés de las cosas.