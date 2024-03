Eduardo Rotundo, el DT; «no están dadas las condiciones»

No jugarán Artigas y Paysandú en Sub 18.

La solicitud fue elevada por la Liga de Fútbol de Paysandú a OFI. Todo a partir del accidente carretero, del que fue protagonista el ómnibus que trasladaba al plantel Sub 18 sanducero, desde River a Paysandú.

La Organización del Fútbol del Interior avaló el pedido de Paysandú, el partido no se disputará y a Artigas se le acredita un resultado de 3 a 0.

El Director Técnico de la selección «blanca» de la categoría, EDUARDO ROTUNDO, reflexionó frente a los colegas de «El Telégrafo» de Paysandú. Desde EL PUEBLO, es válido transcribir el enfoque del DT.

«La situación que estamos atravesando, no permite que estén dadas las condiciones para pensar en competir. Acá más allá que los chiquilines puedan parecer estar bien o que la situación es de gravedad menor, jamás podemos dejar de lado que son adolescentes y lo psicológico, más allá de la edad, es algo clave. Sin ir más lejos luego del accidente no querían subirse en ningún vehículo que nos permitiera llegar hasta nuestros hogares. Así está la situación. Además de que, como padre, entiendo perfectamente que muchos de los papás de los jugadores no estén dispuestos a permitirles continuar en competencia. Somos conscientes que finalmente será una decisión de la Liga, pero nuestra postura es esta, no están dadas las condiciones para jugar el fin de semana”.