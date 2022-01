Inaceptable, pero real y concreto

Acaba de trascender un nuevo caso de violación dentro del ex COMCAR (Hoy Santiago Vázquez), aunque no lo queramos reconocer cosa bastante frecuente en estos ambientes, sin que haya trascendido por lo menos a nivel público que ha pasado con los demás reclusos que cometieron el aberrante hecho de setiembre del 2021, cuando varios reclusos secuestraron y violaron a uno de ellos hasta el punto de causarle desnutrición y problemas sanitarios.

Pese a la crueldad de aquel hecho no se ha sabido que consecuencias penales tuvieron sus autores y en las autoridades, se zanjó con el traslado del responsable del módulo a otro lugar del mismo establecimiento.

Mucho nos tememos que en esta oportunidad vaya a suceder lo mismo. Se trata de hechos inhumanos, que no están admitidos en ninguna ley, más que en la realidad, porque sucede y no hay autoridad alguna que pueda alegar que no conoce los hechos.

Esto en realidad significa admitirlos, mirar para otro lado o hacerse el desentendido. El problema carcelario es de difícil resolución y de hecho es uno de los temas reiterativos en estas columnas, pero no justifica que se bajen los brazos.

Todos sabemos que de las cárceles uruguayas es difícil que salga alguien recuperado para la sociedad. La cárcel no reeduca, sino todo lo contrario. Se ha dicho y con razón que se han transformado en verdaderas universidades del delito y en los hechos se ha demostrado que es así, porque un enorme porcentaje de quienes cometen los delitos más graves, tienen antecedentes penales. Vale decir que ya han estado en la cárcel.

Creemos que uno de los primeros errores que estamos cometiendo es ignorar u omitir informar a la población del desenlace de los hechos. Vale decir, ¿Qué les ha pasado o como han pagado su delito quienes cometen este tipo de atrocidades?

No nos afiliamos a la política de “mano dura” con los delincuentes. Si creemos que debe aplicarse la ley con todo rigor. Quien comete un delito contra la sociedad debe pagarlo como corresponde.

Sabemos que han pasado ministros que tenían claro esto. Como también el hecho de que nadie se reeduca sin medios, sin planes, sin proyectos de educación adaptados a sus usufructuarios.

Pero no puede ser que el Estado -lo que en buen romance significa el pueblo uruguayo- deba darle alojamiento y comida, mientras purgue su condena sin contraparte ninguna. Entendemos que deberían aportar algo así sea mejorando caminos, limpiando predios o campos, pero no compartimos el mantener una manga de holgazanes que una vez libres volverán a delinquir.

En alguna medida entendemos que no ayudan los “acuerdos” con el delincuente o su defensa, como forma de rebajar su pena. Ni más ni menos.

A.R.D.