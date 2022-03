Edinson Olivera, a franqueza declarada «¿Por qué no decirlo?, si el objetivo de Bella Unión es ganarle a Artigas»

-¿De clásico estamos hablando?

«No sé si frente a Artigas es un clásico, pero de lo que no tengo dudas es que al paso del tiempo se fue planteando una rivalidad. Una rivalidad que no solo está asociada

al fútbol»

-¿Prevalencia de Artigas sobre Bella Unión, de ciudad a ciudad?

«Tiene que ver con eso también. Pero además, hay afectos que no son solo personales, sino colectivos. Aquí en Bella Unión el relacionamiento es mucho más concreto y hasta humano diríamos, con todo lo que es Salto y en el fútbol, no existe una rivalidad. Eso de querer ganarle uno al otro si de Artigas se trata, porque en el fondo hay algo más.

Con Salto todo está bien. Con Artigas no tanto. No se si está bien o está mal que esto pase, pero la realidad es esta y no otra»

-Integras el Cuerpo Técnico de Bella Unión, y es seguro que podrán intuir lo que el jugador va razonando con la mira puesta al partido del sábado.

«Lo que decimos es concreto: en la semana no ha faltado el trabajo a conciencia, cumpliendo con el plan trazado. Si lo estamos haciendo es porque hay un objetivo que nosotros sabemos cual es»

-¿Tan oculto es el objetivo?

«Para nada, por qué no decirlo?, si el objetivo de Bella Unión es ganarle a Artigas»

No es de los que necesita un comodín. EDINSON OLIVERA juega con lo que tiene en mano. Las cartas de su propia verdad, en una semana cargada de especulaciones, cuando el sábado se viene y es la última fecha en la serie B del Campeonato Regional Litoral Norte.

La especulación desde el orden deportivo, porque la Liga Agraria no solo debe ganar en el Vispo Mari, sino apostar por Bella Unión.

La ilusión «naranjera» mirando al norte….allá está Bella Unión. Y Edinson Olivera, como uno más.

-La tabla de posiciones es una mochila pesadísima para Bella Unión. Después de todo, no tienen punto sumado. De 15 puntos jugados, 15 resignados.

«Ese es otro aspecto no menor a tener en cuenta, porque aquí surge el orgullo del jugador de Bella Unión: no terminar el campeonato de esta manera. Sin ninguna unidad a favor de nosotros. Eso es parte de la motivación. Cuando digo que la idea es sacarle tres puntos a Artigas, tiene que ver con el orgullo…claro que sí. Perder con Artigas jugando de local, no es algo que nos guste. Ser lo más digno posible»

-Partidos que pasaron con Bella Unión estableciendo la primera diferencia.

«Pasó en Artigas, pasó en Salto. Cuesta sostener el resultado. Eso es verdad. le comprometimos la noche a más de uno. No merecemos esta situación de no haber puntuado. Aunque sea el último partido y ya sin chance, pero sumar. Recalco lo del orgullo y digo que Artigas para Bella Unión no es un rival más».

-Bien que sabes que Liga Agraria espera por ustedes. Por Bella Unión.

«En Bella Unión existe un pensamiento: si un resultado tiene que beneficiar a alguien, entonces, que beneficie a Liga Agraria»