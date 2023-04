Ediles ¿honorarios?

Según la Constitución de la República los ediles o “miembros de las juntas departamentales” como se los denomina en el texto legal, son “honorarios” y aunque se le quiera buscar otra acepción, esto significa que el ejercicio del cargo no tiene beneficio económico alguno.

Pues bien, nos gustaría saber entonces ¿por qué hay tanto interés en estos cargos? .

No oyó hablar acaso de los “pases en Comisión”. Significa que el funcionario de otro organismo del Estado, puede pasar a ser edil.

En buen romance significa que sigue cobrando el sueldo, pero presta funciones en la Junta Departamental. Un excelente “negocio” ¿verdad?.

No oyó hablar acaso de vales de nafta, de exoneración de Patente de Rodado y de Contribución Inmobiliaria (dispuestas por ley), de reposición de gastos. No oyó hablar de celulares gratuitos, de P.C. baratas?.

Este “sueldo encubierto” que se cobra legalmente que va desde 20 mil pesos mensuales hasta los 160.000 en algunos casos.

Puede entenderse que no hay derecho de que se pretenda que los ediles paguen para trabajar. Pero si hacen algo o no es harina de otros costal, hay casos y casos.

A fuer de ser sinceros hay que decir que hay casos en que no se cobra nada y casos en que se cobra “algo”.

La cuestión es saber si estamos en el camino correcto.

La función del legislativo departamental es importante, tanto es así que integra el gobierno departamental, pero realmente cumple la función dispuesta por la Constitución de la República o se transforma en un órgano politiquero, ¿que solo levanta la mano cuando las iniciativas vienen del oficialismo y la bajan, esconden o “se van” cuando vienen de la oposición?.

Hemos escuchado muchas veces el término “caja de resonancia”, pero de ¿Qué problemas? .

Primero se miran quien lo plantea y si sirve o no a nuestros intereses partidarios.

Recordamos aún el caso en pasado período de gobierno cuando el Intendente (el mismo que es actualmente), perdió el apoyo del Presidente de la Junta Departamental y de algún edil porque denunció una boleta adulterada o no justificada.

¿Hizo lo correcto o no? Sólo eran unos pocos pesos. Para nosotros sí, porque los dineros del pueblo, paga la Intendencia, no pueden ser manejados sin rendir cuentas a nadie.

En definitiva ¿deben tener sueldo los ediles o no?. Creemos que sí, que debe tenerlo, pero también debe ponerse en valor las prebendas que tienen estos cargos.

A.R.D.