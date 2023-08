Edil platea situación que atraviesan los vecinos del Barrio Nuevo Uruguay

Edil Jonnathan Aramburú de la

Lista 550 del Espacio 50 – Partido Nacional manifestó la situación que atraviesan los vecinos del Barrio Nuevo Uruguay, más específicamente, los vecinos de las 40 viviendas del Plan de Mejoramiento Barrial de la zona.





Aramburú en una instancia de diálogo que mantenida con los vecinos de dicha zona, plantearon su descontento con las autoridades departamentales debido a la falta de interés en poder mejorar una zona recientemente construida hace 2 años.



Por nombrar algunos de sus reclamos, el barrio no cuenta con canastos para hacer más llevadera la recolección de residuos, así como también, evitar la contaminación y generar un buen hábito de recolección de residuos.



Por otro lado, frente a la Escuela N°137 hay un espacio público, un predio frente a calle 5, el cual es utilizado por los estudiantes de dicha institución para el desarrollo de actividades recreativas y didácticas varias. Los vecinos, que muestran una fuerte cohesión como barrio, se acercaron al predio cuando llegaron autoridades de la Dirección de servicios públicos de la Intendencia, las cuales dieron el sí a la utilización del lugar con los fines antes mencionados, además de comprometerse con la instalación de bebederos, bancos y todo lo que haga más atractivo el lugar, un espacio sano de esparcimiento, etc. Cosa que evidentemente no ocurrió.



Aramburú entiende que sería importante que las autoridades Departamentales puedan considerar nuevamente esta situación y poder apostar por el barrio en cuestión, así como por todos aquellos que estén necesitando mejoras para hacerlos más dignos.



Por último y no menos importante, este PMB no cuenta con un nomenclátor [nombre propio como barrio], sería buena gestión poder darle una identidad al Barrio, un nombre que los identifique y les genere sentido de pertenencia.