Edil Mateo Gularte, reclama por medidas en tres intersecciones peligrosas de la ciudad

Realizamos tres reclamos para que se intervenga en algunos lugares puntuales de nuestra ciudad, que desde el punto de vista del tránsito y la salud son muy críticos. Cuando decimos críticos, nos referimos a la alta tasa de siniestralidad que tienen esas tres intersecciones.

Primero hicimos referencia a uno de los cruces más peligrosos de la ciudad, como lo es la intersección de las Avenidas Enrique Amorim (ex Paraguay) y José Enrique Rodó. Son innumerables los siniestros que se han producido en ese lugar y la Intendencia no ha tomado medidas. Dado que también en esa esquina se encuentra la Diagonal Francisco Calafí, son varios los sentidos de circulación, que de no existir un semáforo que regule los mismos, es realmente engorroso y peligroso circular en la pequeña rotonda que se encuentra en el lugar. Es imperioso que se elimine el canalizador que existe actualmente y se coloquen semáforos.

Otro lugar donde ocurren siniestros de tránsito con frecuencia, es en el cruce de Luis Batlle Berres con Ramón Vinci (ex Apolón). Creemos muy necesario que se realice el ensanchamiento de la rotonda que se encuentra en la mencionada esquina, para que así los vehículos se vean obligados a reducir la velocidad y de esta manera cedan el paso, como corresponde.

Por último solicitamos que se coloque un reductor de velocidad en Av. Manuel Patulé, en su intersección con la Av. Wilson Ferreira Aldunate, porque si bien la preferencia la tiene la avenida mencionada anteriormente, por lo que los conductores que circulan por Patulé, deben parar, muchos lamentablemente no lo respetan y cruzan la Av. Ferreira Aldunate a gran velocidad, lo cual ya ha ocasionado varios siniestros.

Creemos firmemente que estas medidas, van a contribuir en la reducción de la cantidad de siniestros y por ende en la protección de la integridad física de las personas.

Esperamos que se dé una rápida respuesta por parte de la Intendencia.