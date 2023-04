Edil Mateo Gularte presentó reclamos por problemas en Semana de Turismo

En la pasada sesión de la Junta Departamental presentamos una serie de reclamos que surgieron de parte de varios salteños y también de turistas que visitaron nuestro departamento en la pasada semana de Turismo.

Afortunadamente hemos visto, una semana muy buena, con gran afluencia de turistas, que arribaron sobre todo a los Centros Termales. En esta oportunidad Salto también tuvo otros atractivos para los turistas y para los propios salteños, como lo fueron los shows en El Parque Harriague que fueron organizados por un privado, pero con el apoyo de la Intendencia y además con un abanico de actividades en el Espacio Puerto, administrado por Salto Grande.

No estamos descubriendo la pólvora si decimos que Salto necesitaba imperiosamente tener eventos que atrajeran al público, como tuvimos en Carnaval y en Semana de Turismo. Porque la gente continuamente reclamaba que en nuestro departamento no había espectáculos, ni muchas ofertas culturales, solo eran las Termas y nada más…

Y acá nos detuvimos un momento para analizar el desempeño de la Intendencia en este tema, que es lo que como Edil nos compete:

Ya van para casi 8 años de gestión del Intendente Lima, y recién ahora se dio cuenta de que Salto necesitaba tener una oferta de eventos de este tipo. 7 años le llevó darse cuenta de que los salteños nos merecemos poder ir a disfrutar de un show de calidad, 7 años le llevó activar la maquinaria de cultura y realmente hacer algo de calidad.

Y a todo esto surge la pregunta ¿qué pasó en estos 7 años, no tenían ideas, no tenían a nadie idóneo en el tema dentro de su equipo de gobierno o simplemente no les importaba? Por suerte hoy, después de tantos años, el Intendente reconoció que era necesario hacer algo y puso a alguien que es entendido en organización de eventos y las cosas están saliendo bastante bien. Una lástima todo el tiempo que se perdió, pero esperemos que de aquí en más se esté a la altura de las circunstancias, porque Salto lo necesita y se lo merece.

Por otro lado, aprovechamos para trasladar los reclamos de muchísimas personas que fueron a pasear en dicha semana, a distintos puntos del departamento y se encontraron con situaciones que ocasionaron muchas molestias:

Primero que nada en los Centros Termales, nuestros principales atractivos turísticos, es lamentable que aún sigan pasando ciertas cosas, por mencionar algunas: En Arapey, los baños que se encuentran cerca de las piscinas no estaban habilitados, los tejidos de las canchas todos rotos, generando un gran peligro para las personas que hacen uso de las mismas, las calles con pozos enormes, pero claro, se inauguró un nuevo letrero. Por otra parte en Daymán, un problema que tristemente ya es costumbre, como lo es la basura, hubo terribles problemas en la recolección de los residuos durante toda la semana.

Además recibimos quejas por personas que fueron a la costanera norte y se encontraron con los baños cerrados, situación que se vine dando hace rato y que lamentablemente sigue hasta el día de hoy. Además hubo varias zonas de la costanera donde el pasto no había sido cortado.

Es increíble que pasen estas cosas, ¿cómo van a estar cerrados los baños de uno de los lugares más concurridos por los salteños?, la Intendencia tiene que hacerse cargo de abrirlos y tenerlos en condiciones, los ciudadanos que pagamos los impuestos, es lo menos que nos merecemos. También hubo personas que fueron a las plazas barriales y se encontraron con el pasto alto y con poca iluminación, dado que la mayoría de los focos no funcionaban.

Es sorprendente e indignante ver la poca planificación que hay desde la Intendencia, es inentendible como no se preparan para dejar el departamento de la mejor manera posible, en una de las semanas más importantes para el turismo local. Hay falencias enormes, que no pueden seguir sucediendo y de ser así perderemos a muchos turistas, que dejarán de elegir a Salto como destino.

Esperamos de verdad, que se pueda mejorar todo esto que mencionamos, en estos años que les queda de gobierno, pero es impresionante ver como les cuesta tanto que estas pequeñas cosas, salgan bien.