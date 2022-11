Edil Marziotte reclama por falta de Línea 1 de Apolón al Norte 

El Edil del Partido Nacional (Lista 40404) Facundo Marziotte reclama por falta del servicio de la Línea número 1 del transporte urbano de pasajeros en el Cerro, Barrio Dos Naciones, entre otros que se encuentran de Avenida Vinci (Ex Apolón) al Norte.

“Desde la obra de la avenida Vinci, Ex Apolón el servicio de la Línea 1 no volvió a la zona que marcamos y no se le dio ninguna alternativa a los usuarios” dijo Marziotte.

En esta oportunidad queremos hacer llegar la preocupación de decenas de usuarios de la Línea Número 1 del Transporte Urbano de Pasajeros, que desde hace ya varios meses no cuentan con el servicio debido a la obra que se está realizando Avenida Ramón J. Vinci (Ex Apolon).

Quienes viven de Apolon al Norte, se han quedado sin este servicio, sin ningún tipo de línea alternativa. Ya que la Línea numero 12 es insuficientes en capacidades y horarios.

Solicitamos al Coordinador de Movilidad pueda atender esta situación, y buscar una solución para estos usuarios que se vieron perjudicados con el mencionado cambio sin ningún tipoi de previo aviso.