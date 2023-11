Edil Marziotte plantea ámbito de discusión sobre grandes superficies en Salto

El Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte, ha presentando en las últimas horas una exposición escrita dirigida al Intendente de Salto, al PIT CNT y al Centro Comercial donde manifiesta preocupación sobre la instalación de una nueva gran superficie en Salto y en este sentido plantea pros y contras del emprendimiento.

El mismo en este sentido, lo que busca según lo manifiesta “es que este tema se discuta y que todos los actores involucrados puedan tener opinión ya que se trata del Salto que queremos a futuro” dijo Marziotte.

“Estamos siempre a favor del trabajo para los Salteños, pero debemos tener la responsabilidad de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Por eso creemos que hay que escuchar a todos y mirar al futuro” manifestó el Edil Facundo Marziotte

Compartiremos el contenido del planteo que presentó Marziotte este Lunes 13 de Noviembre en la Junta Departamental.

Exposición escrita:

¿Es necesaria una nueva gran superficie en Salto? ¿Favorece o no favorece a nuestra gente?

El pasado 29 de Setiembre el Intendente de Salto Andrés Lima anunció a través de la página oficial de la Intendencia, que estaría confirmada la llegada de una cadena de supermercados a Salto (gran superficie). A partir de este anuncio, es que nos pusimos a investigar sobre los impactos que esto podría traer, y sobre todo recabar opiniones de quienes pueden ser favorecidos o afectados negativamente en este sentido, con el objetivo de sacar nuestras propias conclusiones sobre ventajas y desventajas para los Salteños.

Se puede observar rápidamente cómo ventaja los puestos de trabajo (zafral) que generaría en cuanto a la construcción del local. Allí hay que tener en cuenta que estos locales son armados dependiendo de su tamaño en un tiempo de entre 6 meses y un año, debido al sistema que tienen de pre armado. Evitando en muchos casos la construcción tradicional.

Por otra parte, debemos tener en cuenta y viéndolo como desventaja que al no ser una empresa Salteña, la recaudación mayor de la misma podría emigrar de nuestra economía local. Deberíamos buscar mecanismos para que eso no ocurra.

En cuanto a las fuentes de trabajo que se puedan generar en el funcionamiento del nuevo local hay que evaluar que éste tipo de Supermercados están comenzando a implementar cajas automáticas y con reponedores externos que son otorgados por los propios proveedores capitalinos. Esto podría restar en cuánto a la cantidad de puestos de trabajo que se generen.

Un nuevo Súper de gran superficie va a dividir los clientes que hoy consumen en almacenes o mini mercados de la zona, que además son capitales Salteños. Viéndolo de forma más negativa, les sacará los mismos clientes que hoy consumen en el comercio local (Pyme), afectándolos directamente. En conclusión, los puestos que se pueden generar, se podrían perder por otro lado.

En tanto según nos pudimos informar, los supermercados ya instalados (Excepto la cadena TATA) se proveen de distribuidores Salteños, los cuales poseen un número importante de empleados locales.

¿Cual es la afectación directa a ese empleo local? Es que las grandes superficies en la compra de la gran mayoría de sus productos, lo hacen directamente en los proveedores más grandes de Montevideo. Esto por obvias razones genera perjuicios en los distribuidores locales y afecta directamente los puestos de trabajo.

Otro punto a destacar es la perdida en las empresas de transporte local, ya que la realidad marca que este tipo de grandes superficies traen la mercadería en transportes propios o de empresas de capitalinas.

¿Cual es el objetivo al que queremos llegar? Es que se profundice sobre un tema que nosotros vemos por lo menos con preocupación. No porque estemos mal en cuanto a los puestos de trabajo en el Departamento, hay que agarrase de cualquier proyecto sin un análisis profundo, porque quizás el remedio pueda ser peor que la enfermedad. La invitación es a discutir este tema, y que los actores más cercanos puedan brindar sus opiniones y propuestas. Salto necesita pensar su futuro en serio, no se puede tirar por tirar sin evaluar sus pro y sus contra. El desarrollo de un Departamento que está mal, necesita de todos y eso es lo que proponemos con este tema, que no nos parece menor.

Nuestra intención en modo de propuesta real es que a través de esta Junta, seamos impulsores del diálogo, para que estos temas tengan a todas las voces, y ser responsables cuando incidimos en el futuro de los Salteños.