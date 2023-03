Edil Marziotte pide informes por contrato de cuñada del Intendente

El Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte realizó un pedido de informes para esclarecer la situación de la cuñada del Intendente de Salto, según publicación de Diario El Observador el 1ro de Marzo.

Al amparo del derecho que le asigna el Art. 284 de la Constitución de la República, Art 77 Literal D, del decreto Nº 6376/08 (Reglamento Interno), y Art. 16 de la Ley 9515, remitió un pedido de informe para ser elevado al Sr. Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, a los efectos de recabar y solicitar la información oficial sobre la contratación de la Sra. Lorena Fernández. Teniendo en cuenta que Diario el Observador ha publicado el día 1 de marzo de 2023 recientemente lo siguiente de forma textual:

“El intendente de Salto, Andrés Lima, firmó la designación directa de su cuñada Lorena Fernández, quien ingresó a la comuna a través del área de Recolección y luego pasó a desempeñarse en la dirección de Vivienda. «Precisaba hacer una especie de puente mientras le salía otra oportunidad laboral», confirmó el jerarca al ser consultado por El Observador.

Lima aseguró que Fernández renunció «el 26 o el 27» a la comuna dado que consiguió otro trabajo. Cuando El Observador llamó este martes, horas antes de conversar con Lima, a la repartición de Vivienda a través de la línea central de la intendencia, mantuvo la siguiente conversación:

– ¿Se encuentra Lorena Fernández?

–No, hoy no. ¿De parte?

–Quería hablar con ella, ¿hay alguna hora a la que pueda llamar?

–No, sí. Acá es el lugar donde trabaja, pero hoy avisó que no venía.

Consultado al respecto, el intendente reafirmó que ya no está en la comuna y que la jerarca del área, Nelly Rodríguez, ya fue notificada. Según Lima, su cuñada ingresó en el segundo semestre del 2021 como Grado 3 en la escala de sueldos. Se trata del menor de los escalafones, correspondiente a un obrero de oficio, por el que se perciben $36.115 por 40 horas semanales de trabajo.”

Debido a esta publicación de público conocimiento, es que el Edil Marziotte pregunta:

1- ¿Qué tipo de vínculo tuvo o tiene la Sra. Lorena Fernández con la Intendencia de Salto? Enviar documentación.

2- Por favor indique grado, carga horaria, tipo de contrato, funciones que cumplía o cumple y las fechas de inicio y término (si es que lo tuvo) del contrato.

3- ¿Qué tipo de parentezco tiene el Sr. Intendente con dicha persona?