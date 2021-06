Edil Gularte del PN reclama por la Ineficiencia de la Administración Lima referido al estado de las calles de B. Búrton

«El principal problema, se da los días de lluvia, debido a que se les inundan sus casas. Esto se debe a que las canaletas se encuentran muy sucias, repletas de pastizales, lo que ocasiona que el agua suba a la calle, y de esta manera ingresa a sus viviendas, generando grandes pérdidas materiales. Este problema además, trae como consecuencia la erosión de la calle, quedando ésta en muy malas condiciones, situación que se acrecienta cada vez que llueve. Es muy triste ver cómo estas personas, cada vez que llueve en abundancia, pierden lo poco que tienen. Es por eso que yo me pregunto, ¿cómo algo tan lamentable, no es solucionado de una buena vez, haciendo algo tan simple como limpiar una canaleta? ¿Dónde está la Intendencia, dónde está el intendente, dónde está el director de obras, dónde está el CECOED en esos momentos? ¿Cómo es que hace tanto que estas familias padecen esta problemática y no tienen respuesta?



Hace unos días atrás, salió en los principales medios de la capital del país que el intendente Andrés Lima, dijo que «es muy sencillo tomar decisiones sentado en un sillón» refiriéndose al regreso de la presencialidad en las escuelas, asegurando que «se desconoce la realidad del departamento». Ahora yo le digo al Sr. Intendente, que desde su sillón en la Intendencia, tampoco se puede gobernar el departamento. Le pido que recorra lo recorra, que visite los barrios, que hable con los vecinos, que escuche sus problemas. Hacerlo es la razón sine qua non para hacer una buena gestión, es para eso que la ciudadanía lo eligió, para eso se le paga un sueldo, que sale del aporte de cada uno de los salteños. La gente reclama por el estado en el que se encuentran las calles, donde existen algunas que son intransitables; hay basurales por todos lados, existen personas que están necesitando el servició de barométrica hace meses y no lo tienen, es ahí donde debe estar un intendente. Yo en lo personal, lamento muchísimo que pasen estas cosas en mi departamento, lamento que haya un intendente que esté más ocupado en su candidatura para las próximas elecciones, que en resolver los problemas de Salto. Honestamente me indigna ver como pasa cuestionando las decisiones del gobierno nacional, criticando el plan de vacunación, las clases, etc. Intendente, como salteño y como representante de una gran parte del pueblo de Salto, le pido que se ocupe de ser i

ntendente y deje lo demás, a quien le corresponda». Solicito que mis palabras sean enviadas al Sr. Intendente de Salto, al Departamento de Obras de la Intendencia de Salto, a la comisión de Obras, Plan Director y Vivienda de la JDS y a los medios de prensa locales.