Edil Casaballe pidió Declaración de Interés Departamental, criticó incumplimiento de Albisu para construir el monumento y dijo que las gestiones están “encajonadas”

Fiesta de los Inmigrantes:

Fue en la sesión de la Junta Departamental del pasado jueves 5, que el edil Eduardo Casaballe (Partido Nacional, Sector Alianza Nacional) se refirió a la Fiesta del Inmigrante, que tendrá lugar los primeros días de noviembre. Concretamente pidió para ella la Declaración de Interés Departamental.

Pero la oportunidad fue propicia también para que el legislador blanco pusiera una vez más sobre la mesa el tema del tan ansiado Monumento al Inmigrante. Cabe recordar que se proyecta su construcción desde hace varios años, pero no se concreta, pese a que incluso ya está determinado el lugar (ingreso al Muelle Negro), y no sería demasiado costosa su construcción. En ese sentido criticó a su correligionario Carlos Albisu, que en su momento se comprometió a costear la obra mediante Salto Grande, pero fue una promesa incumplida.

Aquí las expresiones del edil:

“El tema que me trae hoy para presentar es el pedido de Declaración de Interés Departamental a un evento cultural y tradicional que año tras año, recuerda de dónde venimos, quiénes somos y lo que nos forjó como Nación. Se trata de la Fiesta del Inmigrante que este año se efectuará los días sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Dicha Fiesta que año tras año pasa por diferentes vicisitudes para su realización, dado que la Unión de Inmigrantes Salto cuenta desde hace más de 25 años con impulso denodado y voluntario de colectividades que han luchado por mantenerse en la retina de una sociedad que ha ido olvidando su acervo, su punto de inicio. Uruguay se formó con corrientes inmigratorias, en diferentes momentos donde desde el Viejo Mundo, venían a buscar un nuevo comienzo. Producto de guerras, la mayoría de las veces. Siempre se recibió, fuimos un país de manos tendidas. En este recinto se planteó años atrás, la posibilidad de perpetuarlo a través de la construcción de un Monumento, el cual fue aprobado por Intendencia, fue fijado el lugar, la Junta dio visto bueno, pero la promesa incumplida gestionada por las autoridades de la Unión de Inmigrantes ante quien costearía los materiales y mano de obra. CTM se comprometió en la persona de su ExPresidente de hacerlo el año pasado. No pasó, se ha reclamado varias veces y está encajonado. Nadie se hace responsable. Salto contaría con una obra que lo dejaría muy bien visto, a nivel nacional e internacional, contar con ese Monumento. Pero hoy el pedido que hacemos es colaborar con el pedido de Declaración. Quienes vienen organizando este evento lo vienen haciendo a pulmón, sin apoyo económico ninguno. Ningún organismo les brinda interés. Hoy solicitamos que este Cuerpo genere este hecho político. Los tiempos políticos son lentos en Salto, o los enlentecemos. Veamos por la sociedad antes que por nuestros partidos. Generemos interés real por destacar estos eventos. No miremos réditos electorales. Somos representantes de todos los ciudadanos, no de algunos. Seremos recordados por lo que hacemos por la ciudadanía, no por nuestras palabras exquisitas y tribuneras. No quiero terminar este pedido sin antes dejar de agradecer a la Intendencia por otorgar el espacio público de la Plaza Treinta y Tres y auspiciar así como la difusión. Pido se derive de forma rápida, en la medida de lo posible a la Comisión de Cultura de este Cuerpo, a la División Cultura de la Intendencia de Salto y a medios de prensa, radio, televisiva”.