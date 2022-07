EL PUEBLO en la Junta

En la primera sesión ordinaria del mes y a una semana del cambio de Presidencia en la Junta Departamental de Salto, el Edil nacionalista Eduardo Casaballe presentó una exposición escrita donde transmite su preocupación y necesidad de trabajar sobre la concientización sobre «abusos, discriminación y bullying» en nuestra sociedad.

Por la importancia del tema planteado por el legislador departamental, EL PUEBLO comparte parte de su exposición.



«Me dirijo a ustedes -comenzó diciendo Casaballe- a los efectos de» referirme a la «concientización social sobre abusos, discriminación y bullying como tema abordado pero no laudado por la sociedad de consumo y con grandes desigualdades aún existentes».

«Salto, como gran urbe, en constante crecimiento pero no así en diversos órdenes sociales, culturales, de relacionamiento interpersonales, recreativos, deportivos, laborales, familiares, etc.; vive a diario con un problema donde hoy en pleno siglo XXI, donde la tecnología y la información van de la mano de los grandes cambios en materia económica, educativa y políticas, no ha podido corregir las desigualdades que en un sentido, nos hacen como individuos, dado que nos concebimos como seres diferentes e imperfectos».

«Pero en el marco de esa concepción, a su vez, suma cómo valor agregado el poder que desde niños intentamos manejar en las relaciones con nuestro mundo circundante, con el prójimo, sabiendo y entendiendo que nuestros derechos terminan donde comienzan el de otros. Lo que desde el origen de la sociedad organizada, trajo en esa lucha de intereses por dominio de razas, credo, política, económica, se transformó en discriminación, abusos de los unos sobre los otros, donde las diferencias étnicas, de color de piel, de costumbres, de lengua, marcaron sociedades perseguidas al hoy llamado bullying actual, que no es más que una profundización de ese mal, ocultado por muchos, donde se normaliza esas conductas nefastas que a muchas generaciones lastimaron física y psicológicamente».

«Es necesario ver este flagelo como parte de cada uno de nosotros» porque»en algún momento de nuestras vidas sufrimos bullying, discriminación o abuso de poder, de clase social, de semejantes en situación física ventajosa por nuestra vestimenta, nuestra apariencia física o detalle facial o manera de hablar o el uso de lentes, nuestra complexión física, como para marcar ejemplos».

«Debemos decir basta, no a la burla, al mal llamado ‘pijeo’ en los ámbitos de camaradería, deportivos, educativos, sociales, familiares. Citar que por diferentes problemas de afección o capacidad diferente se han suscitado casos que cuando salen a la luz nos indignan, pero si se los puede ocultar, se lo hace manejando distinta óptica según quien lo realiza.Debemos decir basta, nunca más».

«Salto cuenta desde este 26 de abril pasado con un espacio donde canalizar, denuncias de abuso, maltrato o bullying a instancias de una luchadora social, madre, quien ha tenido una lucha silenciosa contra un sistema hermético, defendiendo su hijo, que sufrió bullying».

«Golpeó puertas, generó contactos para que fuera escuchado su problema, y que a partir de ahí se generará un espacio de contención para atender víctimas, sus familias, y lograr así atender y apoyar».

«Desde el mismo Presidente Luis Lacalle Pou, quien recibíó sus cartas y su reclamos, el Ministerio de Educación y Cultura, el Presidente de la ANEP, Robert Silva, quien según se le dijo, estaba elaborando un programa para que a través de la Educación Primaria, a través de educadores y maestros, se trabajará en el tema y sus derivaciones».

«El Centro de Ayuda contra el Bullying es manejado por la Señora Ingrid Figueroa en calle Zorrilla 93, donde los días jueves se atiende previa atención y coordinación telefónica, las denuncias, los casos, para así recibir, junto a tres psicólogas y dos asistentes sociales, a víctimas y sus familias».

«Cómo primera parte del tratamiento, es la contención según me comentó. Se están realizando talleres de concientización para padres en general, que es el primer muro de contención y educación para que en el seno familiar esto se hable, se trabaje y se evite. Según me dijo, no ha sido un camino fácil, pero ya se ha logrado mucho con muchos».

«El espacio físico se logró a través de autoridades municipales, a través del Intendente Andrés Lima primero, y luego a la Directora de Género y Generación Miguelina Biassini para así poder recibir los casos. Además, mencionar que esta tarea se realiza en carácter honorario».

«Entender que este tema muchas veces lleva o deriva en suicidios, otro flagelo por el cual este Cuerpo ha sentido empatía, tratándolo y declarándolo de Interés Departamental, generándose una Sesión Extraordinaria al respecto».

«Por lo tanto solicito que se derive a Comisión de Salud de esta Junta, al Señor Presidente de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, al Presidente de la ANEP, Robert Silva, a autoridades departamentales de Salud, a psicólogos, psiquiatras, educadores, maestros, padres y toda la sociedad en general».

«Cómo último pedido, generar una Jornada de Concientización sobre el Bullying en Sesión Extraordinaria en comun acuerdo con todas las Bancadas con representación en esta Junta Departamental», concluyó el Edil Casaballe su planteo.