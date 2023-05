Edelma Villaverde fue ubicada

El día jueves e solicitó la colaboración de la población para ubicar a la persona EDELMA VILLAVERDE, de 82 años de edad, la misma fue ubicada en el Hospital Salto , la cual había ingresado por un paro respiratorio y se encuentra en CTI .

Violencia entre vecinos

En la tarde del día 08 de marzo del corriente año, una persona mayor de edad denuncio que tiene varios perros a su cuidado, próximo a la hora 13:00’ se encontraba en el interior de su domicilio, en un momento escucha que uno de ellos se quejo como que lo hubieran golpeado, al ir a ver al fondo de su casa constata que el animal se encontraba lastimado en el cuello, presume que su vecino le disparo con una chumbera de aire comprimido, no siendo la primera vez que esto sucede. Se recaba información con otros vecinos, quienes también manifestaron que este vecino lastimó a sus perros, pero no realizaron denuncia. Se concurrió a la finca del masculino denunciado donde se realizo una inspección autorizada por el mismo, incautándose una chumbera marca Gold Cup desde el interior de su auto, siendo citado a que se presente en Sede de Fiscalía con asistencia Letrada.-

Una vez finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto se dispuso la condena de L.M.G.C de 50 años de edad como autor penalmente responsable de Reiterados Delitos de violencia privada agravados en concurrencia formal con reiterados delitos de daño a la pena de cinco (5) meses de prisión, sustituyéndose por un régimen de Libertad a Prueba (Ley 19.889) consistiendo sus obligaciones en: “Residencia en su domicilio denunciado.- Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la O.S.L.A.- Presentación en la Seccio-nal policial de su domicilio 1 (una) vez por semana con permanencia de 2 (dos) horas de permanencia.- Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en O.N.G., cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana, 2 (dos) horas diarias, y por el término de la condena; debiendo acreditar la notificación al penado de la coordinación con el organismo donde se comprometa a prestar tareas- Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención.- Remítase el arma de aire comprimido entregada por el imputado a la Fiscalía al servicio de material y armamento (S.M.A.) del Ministerio de Defensa Nacional (M.D.N.) para su destrucción. Se comunica a la O.S.L.A. a los efectos de la vigilancia y orientación, debiendo presentar en un plazo de 20 días el plan de intervención (art. 31 de la Ley N°19.889).

Bocas de venta de estupefacientes, principalmente pasta base

De acuerdo a trabajos de colección y análisis de información, realizados por personal de la Brigada Departamental Antidrogas de Salto, se pudo establecer que en barrio Salto Nuevo, en inmediaciones de los puentes Sarandi y Treinta y tres, estarían funcionando bocas de venta de estupefacientes, principalmente pasta base.-

De acuerdo a informe antes detallado, se procedió a coordinar con el Sr. Fiscal de Primer Turno de Salto, ordenes de allanamientos en varias moradas de la zona, las que una vez realizadas resultaron varias personas detenidas, entre ellos menores de edad, se ubico pasta base de cocaína, se incautaron celulares varios y un auto marca Toyota Corolla.

Una vez finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto se dispuso la condena de:

-S.E.C.U como co-autora responsable de un delito de Rapiña especialmente agravada en reiteración real con un delito continuado de Tráfico de Sustancias estupefaciente prohibidas en la modalidad de Suministro a la pena de 6 (seis) años y 6 (seis) meses de penitenciaria efectiva. M.A.M.G como autor responsable de un delito de Rapiña especialmente agravada en reiteración real con un delito de Hurto a la pena de 5 (cinco) años y 8 (ocho) meses de penitenciaría efectiva, con descuento de la preventiva sufrida.

-D.P.G como co-autora responsable de un delito de Rapiña especialmente agravada a la pena de 5 (cinco) años y 8 (ocho) meses de penitenciaría efectiva.-

Se dispone la confiscación del automóvil marca Toyota modelo Corolla y se pone a disposición de la Junta Nacional de Drogas.-

-Al adolescente B.A.A.C como autor responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de Asistencia al Tráfico de Sustancias estupefacientes en reiteración real con una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de Hurto especialmente agravado a cumplir la pena socio-educativa NO privativa de libertad de 9 (nueve) meses consistente en concurrir a Proyecto Magone, con descuento de la detención cumplida

-a la adolescente N.N.A.C como autora responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de Asistencia al Tráfico de Sustancias estupefacientes a cumplir la pena socio-educativa NO privativa de libertad de 6 (seis) meses consistente en concurrir a Proyecto Magone, con descuento de la detención cumplida.-

-al adolescente M.G.A como autor de la infracción gravísima a la ley penal tipificada como un (1) delito de Rapiña especialmente agravada a cumplir la medida socio-educativa privativa de libertad por el término de 16 (dieciséis) meses, con descuento de las cautelares cumplidas

Hurto de billetera

A la hora 01:40’, un masculino mayor de edad denuncio que se encontraba en el interior del Parque Harriague en su auto junto a una femenina la cual conoce poco. Luego de que se retiran y deja a la femenina en intersección de calles 18 de Julio y Andrés Latorre, constata la falta de su billetera la cual tenia en el interior de una mochila, esta contenía documentos varios y tarjeta de crédito. Se trabaja.-

Rapiña en un 24 horas

A la hora 21:25, del jueves un usuario se comunica al servicio de emergencia 9-1-1 solicitando la presencia policial en calle 19 de Abril a la altura de 500, por una rapiña en un 24 horas, se deriva personal. Una vez en el lugar se entrevistan con el propietario mayor de edad quien manifestó que ingresaron al local dos masculinos esgrimiendo armas blancas los cuales mediante amenazas al empleado de 65 años de edad le sustraen la caja registradora, la cual contenía la suma de $U7.000 (siete mil pesos uruguayos), no hubo personas lesionadas y no se constato daños.

De acuerdo a colección de datos y análisis de información, realizados por personal de la Dirección de Investigaciones y Brigada Departamental de Antidroga se localiza al vehículo marca TOYOTA, modelo COROLLA, matricula del departamento de San José, a una femenina y tres masculinos uno de ellos menor de edad quienes no estarían ajeno al hecho.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto, condenó a: “S.C.U. de 33 años de edad como co-autora responsable de un delito de rapiña especialmente agravado en reiteración real ,con un delito continuada de tráfico de sustancias estupefaciente prohibidas en la modalidad de suministro a la pena de 6 (seis) años y 6 (seis) meses de penitenciaría efectiva, con descuento de la preventiva sufrida, a M.A.M.G de 30 años de edad como autor responsable de un delito de rapiña especialmente agravada en reiteración real con un delito de hurto a la pena de 5 (cinco) años y 8 (ocho) meses de penitenciaria efectiva, con descuento de la preventiva sufrida, D.P.G de 29 años de edad como co-autor responsable de un delito de rapiña especialmente agravada a la pena de 5 (cinco) años y 8 (ocho) meses de penitenciaria efectiva, con descuento de la preventiva sufrida.

Al adolescente M.G.A como autor de la infracción gravísima a la ley penal tipificada como un (1) delito de rapiña especialmente agravada a cumplir la medida socio-educativa privativa de libertad por el término de 16 (dieciséis) meses, con descuento de las cautelares cumplidas. Se dispone la confiscación del automóvil marca TOYOTA modelo COROLLA y se pone a disposición del JND.

Siniestro de tránsito Avenida Enrique Amorim y calle Santa Rosa

A la hora 09:45, de ayer en la intersección de Avenida Enrique Amorin y calle Santa Rosa se registro un siniestro de tránsito entre una camioneta y una moto, en el lugar se entrevistó con el conductor de la camioneta mayor de edad quien manifestó que circulaba por Avenida Enrique Amorin al Este, mientras se encontraba realizando la maniobra de giro hacia calle Santa Rosa al Norte es impactado por detrás por un motonetista, cayendo este ultimo al pavimento y resultando lesionado.

Acudió al lugar una unidad de Emergencia Móvil, donde el médico a cargo asiste al conductor del birrodado, diagnosticando en forma primaria “traumatismo de hombro derecho”, siendo trasladado a emergencia de Hospital Regional Salto. Trabajo en el lugar Brigada de Policía de Tránsito.

Arrebato

A la hora 11:20, de ayer personal policial concurre a la intersección de calles Dámaso Antonio Larrañaga y Acuña de Figueroa por un arrebato, en el lugar se entrevista con una femenina de 63 años de edad quien manifestó que se encontraba dentro del Cementerio Central en uno de los panteones cuando se acerca un masculino desconocido y le sustrae desde atrás su teléfono celular marca SAMSUNG, modelo J7, dándose a la fuga.