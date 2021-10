Ecuador: Guillermo Lasso congela precios, pero no el descontento social

Guillermo Lasso superó en abril pasado al candidato correísta con un mensaje de unidad, de diálogo entre todos los sectores. Ahora como jefe del Estado amenaza públicamente con disolver el Congreso y el viernes tomó la decisión de aumentar hasta en 12% el precio de los combustibles.

Aunque, como parte del mismo paquete de medidas, suspendió los incrementos mensuales que se aplicaban desde 2020, por orden del exmandatario Lenín Moreno. Una acción que igualmente ha sido rechazada en la nación meridional, mayormente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

“Rechazamos, condenamos el nuevo incremento al precio de los combustibles que con enganÞo el presidente de la República ha dicho que congela, cuando realmente incrementa», dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Como respuesta, Iza ratificó la movilización prevista para el próximo martes contra Lasso e indicó que se sienten «burlados» por el dignatario.

¿Otra ola de protestas?

En octubre del 2019 miles de personas tomaron las calles en Ecuador, liderados por el movimiento indígena, en repudio a la derogación de los subsidios a las gasolinas. La movilización fue tan multitudinaria —con docena de muertes y 1.500 personas heridas incluidas— que Moreno dio marcha atrás.

Para Valeria Arcos Hervas, de la Red de Politólogas, «es posible que se genere un escenario similar» ante un «aparente afán de radicalizar la protesta».

Una opinión que no comparte Esteban Ron Castro, de la Universidad Internacional del Ecuador, porque “se evidencia al menos cuatro fracturas en el interior” del movimiento plurinacional Pachakutik, segunda fuerza política del país y brazo político del movimiento indígena.

«Definitivamente no, en esa ocasión hubo una respuesta indígena, se unieron todas las 23 confederaciones y eso no había pasado porque habiìa una fractura interna. Fue un fenómeno en el cual se unieron las causas, se unieron los territorios, pero toda esa coyuntura se rompió», enfatizó.

De hecho, en agosto pasado el ex aspirante presidencial Yaku Pérez —a quien Lasso venció por pocos votos en la primera vuelta de las elecciones— presentó su movimiento político, Somos Agua, a pocos meses de haber abandonado Pachakutik.

¿Se juega su futuro?

El presidente Lasso es investigado tanto por la Fiscalía como por el Congreso por su aparición en los papeles de Pandora con 14 sociedades con ventajas fiscales.

«El proceso es largo y tiene tres instancias”, señaló Ron a este diario. Mientras que «la investigación parlamentaria puede prosperar, pero solo de manera documental, ellos solo pueden determinar responsabilidad política, al contrario de lo que podría pasar en la jurisdicción normal, que podriìa senÞalarlo por un delito».

Indicó que aunque actualmente el ambiente en Ecuador es «estable», todavía no considera que haya una «ruptura» con Lasso.

No obstante, Arcos advirtioì que en los uìltimos anÞos en Ecuador “se ha vivido una gran polarizacioìn y fragmentacioìn del tejido social», que sumado a «la fragilidad de la democracia» afecta a la clase poliìtica.

Sucesión de complicaciones para Lasso

Según Ron, experto en democracia, el líder conservador ofreció “demasiado” en campaña, particularmente porque fue «demagógico”. Hablóde «propuestas sin asidero legal, poliìtico, económico, inclusive cultural y social».

En setiembre el Congreso, de mayoría opositora, le rechazó a Lasso un proyecto de ley que contenía reformas tributarias, fiscales y laborales. “Hay un intereìs por parte del Gobierno de buscar mecanismos que permitan generar mayores ingresos econímicos”, apuntó Arcos.

«Si a eso le sumamos la crisis econoìmica y la inseguridad, el escenario es muy poco alentador», añadió la docente universitaria.