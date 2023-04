Economista Nicolás Irigoyen – Vicepresidente de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande“Salto Grande un actor fundamental en la sinergia de la región”

La apuesta de Salto Grande a la innovación de su gran infraestructura es un proyecto que esta administración ha encarado, con el firme propósito de encauzar durante los años venideros un camino que conduzca a la modernización de los distintos sectores que hacen del gigantesco complejo que fue construido sobre el Rio Uruguay.

El economista Nicolás Irigoyen, actual vicepresidente ha tomado las riendas de este gran trabajo que actúa directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Recordemos que Salto Grande es el responsable de un suministro eléctrico promedio del cuarenta y tres por ciento del Uruguay, incluso ha sido en momentos puntuales el abastecedor del sesenta por ciento del consumo de la demanda energética del país.

Es la principal fuente de energía renovable del Uruguay, como sabemos representa una armónica con las fuentes de energía renovables, conjuntamente con la eólica, la solar y la biomasa. También es la principal conexión internacional en extra alta tensión que tiene el Uruguay con Argentina lo que permite un intercambio regional de importancia de la generación energética y esto hace posible también exportar e importar energía a buen precio, es el principal regulador de frecuencia interconectado entre los dos países.

Somos el único cruce ferroviario que nos conecta con la Argentina.

Cumplimos la función de mitigadores de río, cumpliendo la función temprana de anunciar y controlar y alertar las posibles crecidas del Río Uruguay.

Esta es también parte de la importancia de la renovación y porque estamos embarcados en este proceso.

Actualmente se encuentra en ejecución la primera etapa del proyecto de renovación, los que comprenden ochenta millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID), nos encontramos en el final de la etapa uno.

La pasada semana dimos inicio a la etapa dos, donde abrimos las consultas públicas en ambas márgenes.

Por la vida útil del complejo hidroeléctrico es atinado pensar y trabajar en la renovación, se estima que las turbinas y los generadores tienen una vida útil de sesenta años para culminar su funcionamiento.

Comenzar a preparar el terreno y elaborar una estrategia clara de intervención, es lo que estamos haciendo ahora.”

Plan Estratégico

“Nosotros tenemos un plan estratégico trazado de veinte años en la renovación del complejo. El principal objetivo es extender la vida útil, de alguna manera generar otros cuarenta años más; mantenimiento, operación y generación.

En esta ‘etapa dos’ que se viene hay grandes componentes, directamente lo que es inversión del complejo, se destaca el reemplazo de los generadores principales, el reemplazo de las cuatro sub estaciones que hay en las dos márgenes, (dos en Uruguay y dos en Argentina), apuntamos a la modernización del sistema de control; esa foto que vemos de Salto Grande en la que se ven los controles, los que son analógicos pasarán a ser totalmente digital.”

Capacitaciones, inclusión, protocolos.

Con los fondos que otorgará el BID están incluidas las herramientas en el trabajo social de la empresa; activación de protocolos y la inclusión de personas con capacidades diferentes.

“Otro componente es el fortalecimiento institucional, esto también es una novedad que incluye el préstamo donde tocamos temas muy sensibles como la implementación de un protocolo de prevención de acoso laboral y sexual, un plan de acción con todo lo que incluye género, inclusión a personas con capacidades diferentes y generar capacitaciones a través de los grandes pliegos para los proveedores locales, fomentando que haya un derrame de conocimientos para la sociedad y no ocurra lo mismo en el inicio de la obra; hubo mucho trabajo en la construcción pero después no dejó conocimiento en la zona.”

Proveedores de distintas partes del Mundo

Debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en este momento el BID no incluye a estos países para la compra de turbinas y generadores; pues de ahí llegaron estas mega herramientas cuando se construyó la central hidroeléctrica.

“Los proveedores que tenemos trabajando actualmente, en los materiales son portugueses, alemanes, tenemos algún equipamiento chino, contamos con mucha consultoría técnica que viene de EEUU, también tenemos muchos consorcios argentinos y uruguayos trabajando y generando mano de obra real para las dos orillas.

Lo que vendrá también depende mucho de cómo esté el mercado, las turbinas por ejemplo que vinieron de la ex Unión Soviética, precisamente de Rusia y Ucrania, donde hoy bien sabemos por lo que están atravesando, debido a eso no están generando ni fabricando estos materiales. Dependemos también de las condiciones que pone el BID pero sabemos que en este momento ni Rusia ni Ucrania son países elegibles por el Banco.”

Salto Grande accionando en la sociedad.

“La realidad es que Salto Grande no es solamente un generador de energía para la región, en sus cartas revérsales también está aquello del aprovechamiento de los recursos del río para generar pero también volcar a la sociedad para el desarrollo de la sociedad, esto siempre fue un debe, un pendiente, de esa manera buscamos estar presente y ayudar a intentar sumar.

Hoy estamos en la órbita del acontecer en la región, con el apoyo no solamente a lo deportivo. En la salud, en época de pandemia por ejemplo apoyamos al Hospital Regional, con todas las RAP y los centros de atención en el interior profundo en Salto, Paysandú y Artigas. En el deporte estamos. En la cultura con ‘Espacio Puerto’ que se ha convertido en un eje y lugar elegido para las manifestaciones culturales. Muchos eventos que se han hecho y se seguirán haciendo.”

En el Baby Fútbol haremos entrega de dos mil seiscientas camisetas para todos los clubes de Salto. Esto lo hacemos para que los niños y sus padres junto a los dirigentes se dediquen a jugar y disfrutar. Recuerdo que de niño junto a mi familia había que hacer los esfuerzos para juntar recursos y comprar las camisetas.

Con el plan escuela las becas educativas que hemos otorgado. El accionar con instituciones como el Rotary, el Club de Leones y los estudiantes universitarios.

Ojalá que aquellos que vengan en el futuro lo sigan haciendo.”