Económicos jueves 21-10-2021

SE ALQUILA. Monoambiente (dormitorio, cocina, baño y living) con patio. Zorrilla 630 casi Av. Barbieri. Zona Cerro. (plata baja) $ 7.000. Cel.098518614(solo WhatsApp).

ALQUILO/VENDO. Apartamento. Escritorio ideal para profesionales, baño, A.A.Pleno centro. Cel.099733696 (sólo llamadas)

CASA EN ALQUILER

6 dormitorios y demás. Garage para 2 vehículos. Centro. $ 25.000.

Cel. 098338928.

ESCRIBANÍA REALINI

(SARANDÍ 177 – 098152985)

ALQUILA: CASA estilo CHALET sobre Costanera Sur con vistas al río. COMODIDADES: 3 dormitorios, 2 baños, amplio living-comedor con estufa a leña, cocina, porche con cochera cerrada y techada para dos vehículos, fondo con parrillero. Muy segura: todas las aberturas con mosquitero y rejas, termofón y 3 aires acondicionados incluidos. Precio del alquiler: $ 17.000

VENTA ESTRATÉGICA ESQUINA AVDA. HARRIAGUE Y WÁSHINGTON BELTRÁN….de las arterias más transitadas de la Ciudad….Más de 620 m2 totales 162 m2 de buen galpón con oficina y baño … 160 m2 tinglado con altura y piso fuerte … espacio sin edificar.

SE ALQUILA

Apartamento en Complejo San Martín 1º piso Block 3 Apto Nº 106 con 3 dormitorios, 2 con placares y demás comodidades. Tratar: Tel. 47333297. Cel. 098161876

-Casa en Orestes Lanza, Ceibal, dos dormitorios, cocina, baño, living. U$S 45.000. Casa en Orestes Lanza al 300, un dormitorio, cocina, baño, comedor con estufa, entrada lateral y fondo. Posibilidades de hacer una entrega y financiar en cuotas saldo.

-Casa en Salto Nuevo, para reciclar, cerca avda. Solari, U$S 25.000. Negociables. Dos Casas en un mismo padrón, Saladero, dos dormitorios, cocina-living-comedor, baño, entrada lateral, precio venta U$S 22.000. Financiamos con una entrega.

-Casa en calle Guaviyú al 200, construcción nueva, dos dormitorios, cocina-living-comedor, «baño, entrada lateral, al fondo cimientos para apto. Consulte plan de pagos.

-Vendemos o Permutamos, CHACRA en GARIBALDI, 11 hectáreas y media, con casa, galpón, agua y pozo semi surgente, Aceptamos casa en Ciudad.

-Vendemos campo en Paysandú, más de 130 has, agrícola ganadero, casa, galpón, pozo semisurgente, cerca Termas Daymán. Consultas personalizadas.

-TERRENO. Se compra Terreno por U$S 3.300. Tel. 47333765. (de 13 a 16 horas Rosana)

ALQUILO: APARTAMENTO

2 dormitorios con 2 baños, cocina comedor, patio adelante con muro y rejas. A 9 cuadras de calle Uruguay. Llamar al tel. 47329728

ALQUILO

Monoblock, apartamento. 6 meses: $ 16.000. 1 mes: $ 2.500. Cel.091026669 – 47338977.

SE ALQUILA. Apartamento para estudiante, pleno centro con muebles. En el alquiler está incluído OSE, cable, Wifi y 1 limpieza al mes. Cel. 098165442. Tel. 47335243 – 47792633.

SE DISPONE Alojamiento amueblado para estudiantes o empleada femenino en casa de familia.

Incluye agua, luz y wifi. Precio: $4.000 Consultas: Cel. 092677625

ALQUILO

En 8 de Octubre 1175 casa 3 dormitorios. En $9.000.coc.com. baño y fondo… Cel. 098659420

SE ALQUILAN

MONOAMBIENTES

Entrada independiente. Cercana a Centros de Estudios. Persona sola preferente o parejita. 19 de Abril 2117 – Zona Shopping Tel. 473 28240 Cel. 099475134

SE ALQUILAN HABITACIONES JULIO DELGADO 162

ALQUILO Piezas independientes.

de1ra. completamente amueblada con todo para 2 personas o más en 25 de mayo 250. Cel.098659420 en solo $5.000 c/u a $2.500c/uno.-con garaje, patio, fondo, etc.

ALQUILO J.C. Gómez 231, pegado a UTU, «dormitorios» individuales a SOLO $3.500 comparte baño, cocina, patio y fondo. Cel.098659420

Casa reciclada a nuevo en zona Universidad. Comodidades: 3 dormitorios, baño, amplio living con estufa, Comedor, cocina, patio cerrado, cochera para 2 vehículos y entrada lateral. Todas las aberturas con rejas. Alquiler $16.000 Consultas. 099731552

VENTA Apartamento amplio, 2 dormitorios, terraza con parrillero, estufa, garage 2 autos y en el mismo padrón, galpón alto con 160 m2 USD 155.000 o entrega USD 45.000 y cuotas bancarias $Uruguayos 30.000

Whats App 094907002

ALQUILO Pieza con baño de1ª amueblado, luz y agua incluido en el precio, patio, entrada independiente. Tratar en 19 de Abril 436 Tel. 473 22679

ALQUILO Para persona sola pieza con baño, cocina y estar. Cel. 099261849. Zorrilla 630 planta baja.

ALQUILO En 8 de Octubre 1175 casa 3 dormitorios en $9.000. coc.com. baño y fondo… Cel. 098659420

ALQUILO En Montevideo Apartamento Zona Nuevo Shopping

Buen estado $16.000

ALQUILO Escritorio ideal para profesionales. También se puede adaptar para estudiantes.

Cel.094 787 050 Sólo llamadas

VENDO. Casa de 3 dormitorios y demás. Ubicada en calle Córdoba 1330. U$S 50.000. Posible financiación. Cel.098338928

APARTAMENTOS

ALQUILERES

ALQUILO APARTAMENTO: céntrico. Muy buen estado, 2 dormitorios, balcón y gran terraza. $ 13.000.- Cel. 099227382.

VENDO. Fiat Fiorino Pick Up modelo Fire 1,3 nafta 1998 estandar caja larga – buen andar – requiere pintura y detalles. U$S 2.100 + cuotas inicialmente $ 1.650. no permuta.

SE SOLICITA. Tractorero con ex

SE OFRECE. Señora para cuidar señora mayor, para limpieza o niñera por la tarde. Tel. 47323157 – Cel.093936008.

SE OFRECE. Señora con cama para señora sola no enferma para Salto no preciso aportes. Tratar: cel.098378852.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas u otras tareas y/o costuras en general. Tel. 47322668

SE OFRECE. Sra. para acompañante o doméstica, con cama o retiro. Cel.099404973.Rosario.

SE OFRECE. Sra. para cuidado de niños, ancianos y limpiezas. Cel.097468246.

SE OFRECE. Pareja con familia para cuidar chacra o puestero. Hacemos de todo: canales, eléctricos, alambrados. Con muy buenas referencias. Comunicarse al cel. 091509730.

SE OFRECE. Muchacha para limpiezas de casa u oficina. Comunicarse al cel. 091985528.

SE OFRECE. Señora para limpiezas, niñera o para acompañante de persona mayor. Con referencias y experiencia. Cel. 098342998.

SE OFRECE. Señora para limpiezas. Cel.091738171.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas. Cel.091867729.

SE OFRECE. Muchacho para cualquier tipo de trabajo en Salto o Montevideo. Cel.097589354.

SE OFRECE. Señor para alambrador por un día o por un tanto. Tel.47355865 – Cel. 098294908.

SE OFRECE. Muchaho para tractorero o mantenimiento de citrus con referencia. Cel. 091003172.

Comunicarse al cel. 098578041.

SE OFRECE. Señora para cuidado de señora sola para Montevideo. Con experiencia, referencias y responsable. Llamar al 095285605.

SE OFRECE. Señor para alambrador por día o por un tanto. Con experiencia. Tel. 473 55856 – Cel.098294908.

SE OFRECE. Capataz de campo con familia, sin hijos. Referencias laborales y personales. Cels.092813784 – 091506924.

SE OFRECE. Chofer de camiones chicos hasta 7.000 kg con libreta Cat. B y Cat. H (maquinarias agrícolas) y soldador. Cel. 098189165.

SE OFRECE. Muchacha para todo tipo de tareas. Cel.092523977.

SE OFRECE. Sra. para tareas domésticas o limpiezas- Cel.092149681.

SE OFRECE. Muchacho para trabajar con libreta CTA. Cel. 092476982.

SE REALIZAN. Limpiezas de casas u oficinas. Cel.091985528.

SE OFRECE. Sra. de cocinera o casera para camaña o ciudad. Con referencias. Cel.091458201.

SE OFRECE. Sr. para limpiezas con hidolavadora y pinturas. Cel.099829181.

SE OFRECE. Sra. para cuidar sra- mayor, limpieza y niñera por la tarde. Tel.47323157 – cel.093936008

SE OFRECE. Sr. para cuidado de adulto mayor, con disponibilidad horaria. con experiencia y referencias. O para trabajar en supermercado. Cel. 092249730.

SE OFRECE. Señor para sereno o vigilancia con experiencia. Cel.098473215.

SE OFRECE. Sr. para sere no. Buena presencia. Con referencias. Cel.098793006.

SE OFRECE. Sra. para cuidado de enfermos y personas mayores. Con referencias y experiencia.

Cel.091818202.

SE OFRECE. Sra. para trabajar cuidando o acompañar a persona mayor. Con referencias. Cel.096666421.

SE OFRECE. Muchacho para trabajar em Estancia Rural, fuera o dentro de Salto. Con recado. Cel098266639.

SE OFRECE. Mucama para cuidado de enfermos, en Hospital, Sanatorios o domicilio. Con experiencia y referencias. Tratar al cel.099442691.

SE OFRECE. Sr. para alambrador por día o por un tanto. Con experiencia. Cel.098294908 tel. 47355856.

SE OFRECE. Sra. responsable y con experiencia, con conocimiento de cocina para trabajar en rotisería, doméstica, cuidado de niños o acompañante de adultos. Cel.099868723.

SE OFRECRE. Sra. para cuidar sra. sola y limpiezas. Cel.092461484.

SE OFRECE. Muchacha para limpieza con Currículum. Cel.098195295.

SE OFRECE. Sra. responsable para cuidados de persona mayor en domicilio, Hospital o Sanatorio. Aprobada por BPS.

Con referencias.

WhatsApp cel.098184582.

SE OFRECE. Joven para trabajos de soldadura. Con diploma y referencias comprobables. Cel.097543803.

SE OFRECE. Sra. para cuidar sra. mayor, limpiezas y niñera por la tarde. Tel.47321157 – cel.093936008.

SE OFRECE. Señor para traabajos en herrería. Cel098758840.

SE OFRECE. Sra. para niñera, limpiezas, doméstica o cuidado de persona mayor. Con referencias. Cel.098741351.

SE OFRECE. Señora para cuidar señora. Cel.091332882.

SE OFRECE. Sra. para cuidado de enfermo, niños o limpieza. Cel.096105097.

SE OFRECE. Sra. para cuidado de enfermos o persona mayor. Cels. 097415356 – 091897673.

SE OFRECE. Muchacho para todo tarea, buena presencia. Con referencias. Cel.092896761.

SE OFRECE. Señora para limpiezas. Con buenas referencias.

Cel.098830219.

SE OFRECE. Señora para tareas domésticas o acompañante. Cel.098126704 – 099404973.

SE OFRECE. Señora para limpiezas o acompañante de señora mayor. Cel. 092517509.

SE OFRECE. Muchacho para tratorero en quinta de naranjo. Cel.098578041.

SE OFRECE. Señora para trabajos de limpieza. Cel.099944158.

SE OFRECE. Señora para tareas domésticas o niñera. Con referencias. Cel.092149681.

SE OFRECE. Señor para sereno o cuidar enfermos o limpieza de panaderia. Cel.092871093.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas y para cuidar niños. Cel.092894059.

SE OFRECE. Muchacho para trabajos de cocinero o peón rural. Con recado. Dentro o fuera del Departamento de Salto. Cel.096593282.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas, repartir volantes o mandados. Cel.091263168.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas, cuidado de niños o ancianos.Cel.097468246.

SE OFRECE. Señora con referencia y experiencia. Diploma de Asistente Personal. Oara cuidar adultos mayores en domicilio, Sanatorios u Hospital. Cel.091818202.

SE OFRECE. Sr. para chofer con libreta Cat. D,E,F. Con Carnet de Salud vigente. Cel.099429523.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas en casa de familia. Con referencias. Cel.091634639.

SE OFRECE. Señora para limpieza. Con referencias. Cel.099944158.

SE OFRECE. Sra. para cuidar niños en su domicilio. Buena presencia. Con referencias. Cel098519645.

SE OFRECE. Muchacha para limpiezas, cuidado de persona mayor, niños. Con referencias. Cel.098741351.

SE OFRECE. Sra. para limpiezas por la mañana. Cel. 099994366.