¡Durísimo, el «Chengue»!

Richard Chengue Morales, exfutbolista y quien se ha mostrado contrario a la actual directiva de la AUF y de la Mutual, analizó la situación del paro, que “se podía haber evitado si la Mutual hubiese tenido el compromiso que había prometido a los jugadores en la campaña, que fue aumentarle el sueldo en un 25%”. “Lo que pasa que después, a mitad de camino, no tenían el dinero y lo que hicieron mal fue que [Ignacio] Alonso [presidente de la AUF], del bolsillo de los clubes, le diera $7.000 de aumento a los jugadores, que quedaron contentos a medias porque no llegaron a lo prometido”, ahondó en diálogo con Minuto uno de Radio Carve Deportiva.

UN PARCHE DE 7.000 PESOS

Diego Scotti, presidente de la Mutual, e Ignacio Alonso, “son socios”, entonces “cuando llega el momento en el que los clubes se ponen de punta, es muy difícil pelearte con un amigo y decirle ‘no puedo más con esta situación’”. El paro se realizó porque “no tuvo la capacidad para enfrentar a los jugadores. Lo único que hizo fue poner un parche con los $7.000”. “Lo levantan por la presión mediática de la gente, que quiere ver fútbol. No les queda otra que levantarlo para poder seguir con una negociación que no va a tener final. No sé si en un mes y medio no hay paro de vuelta”, dijo, y añadió: “Que le dejen de mentir a los jugadores, que digan la verdad”.